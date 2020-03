Les 10 meilleurs trucs pour nettoyer votre four

Maintenir un four impeccable est une tâche fastidieuse et bien souvent désagréable! Des taches se sont logées sur les parois et le fond? Pas de panique, voici les 10 meilleurs trucs pour nettoyer votre four sans perdre votre sang-froid. Nous vous suggérons divers produits nettoyants maison, des astuces pour économiser du temps et de l’effort, et au besoin, certains produits plus puissants pour les taches plus tenaces!

1 / 12 Africa Studio/Shutetrstock Découvrez les meilleurs trucs pour nettoyer votre four Certes, personne qui sera de passage dans votre maison ne regardera dans votre four. Mais plus votre appareil sera propre, plus il sera efficace et surtout, il ne risquera pas de s’enflammer. S’il est encrassé, il s’enfumera dès que vous l’aurez allumé, les dépôts d’aliments se consumeront: vos aliments prendront un goût de fumée et la cuisine sera envahie d’un épais nuage. Et même si vous avez un four autonettoyant, ces procédés ne sont pas toujours suffisants! N’hésitez pas à essayer ces trucs de grand-mères pour nettoyer votre maison.