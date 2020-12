10 couleurs pour redonner vie à vos armoires de cuisine

2 / 10

ARCHIVIZ/SHUTTERSTOCK

Gris

Donnez à votre cuisine une apparence à la fois spectaculaire et sophistiquée en peignant vos armoires en gris. «La polyvalence du gris souligne l’élégance de vos armoires sans trop détourner l’attention du reste de la cuisine», selon Kitchen Craft Cabinetry, une entreprise offrant des armoires aux États-Unis et au Canada.

Pour un look plus subtil, prenez une teinte gris clair ou, pour un effet plus contrasté, une teinte plus foncée.

