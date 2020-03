13 trucs efficaces pour nettoyer l’argent

Redonnez tout leur lustre à votre argenterie et à vos bijoux ternis, grâce à ces trucs les plus efficaces pour nettoyer l’argent.

Happy Stock Photo/Shutterstock

Un truc efficace pour nettoyer l’argent est d’utiliser du papier aluminium

L’argent terni ne résistera pas à ce truc efficace! Portez à ébullition un litre d’eau, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et un morceau de papier aluminium. Plongez l’argenterie dans la casserole dix secondes (ou plus, si elle est particulièrement ternie), puis retirez-la à l’aide de pinces de cuisine. C’est magique! Si la ternissure ne disparaît pas entièrement, mélangez ¼ de tasse de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe d’eau. Appliquez cette pâte à l’aide d’une éponge humide, puis rincez et séchez.

Faire briller l’argenterie avec de l’aluminium est l’une de ces astuces de grand-mères pour nettoyer la maison!