20 gâteaux hallucinants qu’on peut faire à la maison

Un air de fête

Vous n’avez pas les mains agiles pour réaliser de complexes décorations? Pas de problème! Il suffit parfois de peu pour surprendre vos invités et leur mettre un sourire sur les lèvres. Étendez du glaçage sur toutes les surfaces et lissez le plus possible. Garnissez ensuite le pourtour du gâteau avec des flocons colorés et déposez, sur le dessus, des mini-cornets à la guimauve. Effet garanti!

Source: Coup de Pouce

