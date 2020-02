20 façons écologiques d’utiliser le vinaigre

9 / 20 Ksju/Shutterstock Enlevez les marques de cire de bougie avec du vinaigre Les chandelles sont idéales pour créer une atmosphère romantique, mais une vilaine coulée de cire sur un beau meuble de bois peut assez vite casser l’ambiance! Pour l’enlever, ramollissez d’abord la cire à l’aide d’un sèche-cheveux réglé au plus chaud et ramassez autant que possible la cire avec un papier essuie-tout. Puis enlevez ce qui reste avec une solution à parts égales d’eau et de vinaigre. Essuyez avec un chiffon doux et absorbant. S’allumer une cigarette avec une bougie porterait malheur… C’est l’une des superstitions étranges à travers le monde.

10 / 20 Chaitealatte/Shutterstock Désinfectez vos planches à découper avec du vinaigre Pour désinfecter et nettoyer vos planches à découper ou votre bloc de boucher, essuyez-les au vinaigre pur après chaque utilisation. L’acide acétique du vinaigre est un bon désinfectant qui a fait ses preuves contre d’aussi vilaines bactéries que l’E. coli, la salmonelle, et les staphylocoques. N’utilisez jamais de savon pour la machine à laver, il pourrait fragiliser les fibres de bois. Quand la zone où vous découpez a besoin d’être désodorisée et désinfectée, saupoudrez-la de bicarbonate de soude et vaporisez ensuite du vinaigre. Laissez mousser cinq minutes et rincez avec un chiffon trempé d’eau froide.