13 trucs de pro pour nettoyer la maison

ISTOCK/EZUMEIMAGES

Comment nettoyer les vitres et les miroirs?

Vous pouvez utiliser des filtres à café et non des essuie-tout pour nettoyer les vitres et miroirs de la maison. Alliés de taille pour le ménage, ils ne laissent pas de stries ou de peluches et ils sont faciles à trouver en plus d’être économiques.

Cacher les taches d’usure dans les miroirs fait partie des façons d’utiliser le papier d’aluminium.