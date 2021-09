23 astuces pour cuisiner rapidement

13 / 23

SNeG17/Shutterstock

Épinards

Les épinards cuisent rapidement, dans très peu d’eau. Commencez par rincer soigneusement les feuilles, puis mettez-les dans une passoire métallique. S’il s’agit de jeunes pousses, posez la passoire dans l’évier et arrosez les feuilles d’eau bouillante. Recouvrez-les d’une petite assiette et appuyez fermement pour en extraire le plus d’eau possible. Les épinards sont prêts à consommer.

S’il s’agit de feuilles plus grosses et plus épaisses, mettez-les dans une casserole (sans eau), couvrez et cuisez 1 ou 2 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient flétries (on dit «faire tomber les épinards»). Les épinards prélaves vendus en sachet peuvent être cuits au four à micro-ondes; il suffit de percer le sachet avant de l’enfourner pour 3 minutes. Quand les feuilles sont flétries, ouvrez le sachet et égouttez-les.

Les épinards contiennent des pesticides: assurez-vous de savoir comment bien laver les fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides.