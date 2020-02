35 trucs de grand-mères pour nettoyer la maison

30 / 35

BATMANV/SHUTTERSTOCK

Vapeur anti-taches

Pour nettoyer facilement et sans produits chimiques votre four à micro-ondes, dit Mary Alice Warren de Waco, au Texas, «placez une tasse d’eau et deux cuillerées à soupe de jus de citron ou de bicarbonate de soude dans un bol. Chauffez à haute intensité jusqu’à ébullition. Laissez la vapeur s’accumuler sur les parois et la porte du four à micro-ondes. Ôtez le bol et essuyez l’intérieur.»