41 astuces indispensables pour organiser sa cuisine

Voici une bonne façon de ranger les petites bouteilles dans la porte du réfrigérateur pour éviter qu’elles ne basculent. Et voici comment nettoyer votre réfrigérateur et le garder propre.

Un revêtement de tablettes gratuit

Un store de fenêtre peut faire un excellent revêtement pour les tiroirs et les tablettes – et facile à nettoyer.

Recyclez un vieux store ou rendez-vous chez votre quincaillier où ils coupent les stores sur mesure et demandez-leur si vous pouvez récupérer des retailles. Et ne jetez pas vos vieilles toiles non plus.