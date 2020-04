Cheveux gris: 13 choses qui vont arriver si vous arrêtez la coloration

4 / 11

YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Vos cheveux pourraient avoir l’air plus clairsemés

Selon James Corbett, la teinture fait paraître votre chevelure plus épaisse pour deux raisons: elle gonfle les cuticules, donnant à chaque mèche plus de volume et créant une illusion de profondeur et de luminosité, qui fait que vos cheveux ont l’air d’avoir plus de corps. C’est pour cette raison que, lorsque vous cessez de vous teindre les cheveux, votre chevelure semble beaucoup moins volumineuse.