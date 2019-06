Les pires erreurs à éviter en camping

Pour en savoir plus, consultez notre guide de survie en camping.

Il peut être frustrant d’installer le campement dans l’obscurité, surtout dans un emplacement inconnu. Planifiez d’arriver pendant la journée pour donner à chacun une chance de trouver les toilettes et de s’habituer aux lieux. Bien sûr, arriver à la nuit tombée est parfois inévitable (ah, ces bouchons de longues fins de semaine!). Dans ce cas, Jager suggère d’utiliser des lampes frontales pour éclairer vos mains et libérer celles-ci pendant l’assemblage de l’équipement.

Sous-estimer la météo

Le plus drôle avec la météo, c’est qu’elle semble ne jamais écouter les bulletins météo. « Vous écoutez le bulletin météo, vous entendez qu’il fera beau et vous laissez l’imperméable à la maison. Puis, il pleut pendant deux jours et vous êtes coincés », avertit Jager.

Apportez des vêtements de pluie pour toute la famille et planifiez des activités pour les jours de pluie afin que tout le monde reste de bonne humeur jusqu’à ce que la tempête passe. Et n’oubliez pas des paires de bas supplémentaires.

