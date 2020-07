45 astuces de bricolage qui ont fait leur preuve

FAMILY HANDYMAN

Entreposer des restants de peinture

Les restants de peinture ne se conservent pas très bien dans leur récipient d’origine. De plus, ces grosses boîtes occupent beaucoup d’espace et ne conviennent pas aux petites retouches. Entreposez plutôt les restants de peinture dans une bouteille d’eau de sport en plastique. Elles sont peu coûteuses, ont une ouverture assez large pour le remplissage et le bec verseur est facile à ouvrir et à fermer, tout en se scellant bien. Ajoutez une mince couche de pellicule plastique avant de fermer le couvercle si vous entreposez les bouteilles pour une durée indéterminée.