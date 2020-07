Entretenir la maison: 9 tâches à faire une fois par semaine

ARTFAMILY/SHUTTERSTOCK

Passer l’aspirateur

«Non seulement vous enlevez la poussière et la saleté des sols, mais vous protégez vos filtres à air CVC», explique Dodson. Si vous ne changez pas vos filtres de chauffage, de ventilation et de climatisation ou ne passez pas l’aspirateur assez souvent, les poils d’animaux et autres particules peuvent s’accumuler et nuire non seulement au système d’aération mais également à votre qualité de vie, dit-elle.

