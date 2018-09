9 / 9

Mettez de la couleur sur les armoires

Une simple couche de peinture ou de teinture peut faire une différence énorme sur les boiseries, surtout dans la cuisine et la salle de bain. Si vous avez des surfaces de bois dans toute la maison (portes et fenêtres par exemple), envisagez aussi de les peindre ou de les teindre, cela créera une unité et une cohésion thématique. Si vous comptez teindre ou blanchir des surfaces de bois, mieux vaut utiliser la même couleur dans toute les pièces.

Voici 5 secrets pour peinturer comme un pro que vous devriez connaitre avant tout travail de rénovation!

