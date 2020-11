14 astuces pour économiser de l’argent en utilisant des objets du quotidien

6 / 14

FAMILY HANDYMAN

Une bougie de secours maison

Vous pouvez fabriquer vous-même une bougie de secours en utilisant deux choses que tout le monde a habituellement chez soi: du beurre et du papier hygiénique. En premier lieu, coupez un bâtonnet de beurre en deux; chaque moitié devrait brûler environ quatre heures. (Attendez-vous par contre à devoir le rallumer deux ou trois fois.) Coupez ensuite un carré de papier hygiénique en quatre petits carrés. Pliez-en un en diagonale et torsadez-le pour en faire une mèche. Faites un trou jusqu’à la base du bâtonnet de beurre à l’aide d’un cure-dents et placez la mèche à l’intérieur. Frottez l’extrémité de la mèche avec du beurre, lequel fera office de combustible, puis allumez.

Vous pouvez également entourer le cure-dents de la mèche de papier hygiénique pour que celle-ci ne se recourbe pas pendant que la bougie brûle. Ce n’est évidemment pas la manière la plus pratique d’éclairer votre maison en cas d’urgence, mais ça vous dépannera tout en vous permettant de tenter une expérience scientifique amusante!

