16 idées de génie pour la maison

Un truc facile pour «sculpter» vos joints de silicone est de prendre un glaçon et de le passer le long du joint en exerçant une pression régulière. Le film d’eau qui se forme entre le glaçon et le silicone (ou le calfeutrant) vous donnera un fini tout à fait professionnel, et vous pouvez faire fondre le glaçon dans vos mains pour lui donner la forme que vous voulez.

Une extension pour votre robinet extérieur

Si le robinet extérieur qui alimente votre tuyau d’arrosage est devenu difficile d’accès à cause d’un arbuste trop volumineux ou de tout autre obstacle, voici comment rendre l’arrivée d’eau plus accessible. Faites passer un tuyau de plastique dans un piquet de clôture en PVC et fixez-y un robinet et un raccord fileté. Puis raccordez un petit morceau de tuyau d’arrosage pour relier la connexion existante à l’embout fileté, et le tour est joué : votre robinet se trouvera exactement là où vous en avez besoin. Pour que le piquet ne bouge pas, faites passer des tiges filetées à travers la base du piquet, creusez un trou peu profond et coulez le piquet dans le béton.

