13 rénovations qu’un courtier immobilier ne ferait jamais

Le bleu layette et le rose bonbon sont de ravissantes couleurs apaisantes, mais ce ne sont pas des couleurs qui conviennent à la façade d’une maison. «Que votre maison soit à vendre ou pas, la façade a beaucoup d’importance», explique Leneiva Head, propriétaire de Welcome Home Realty au Tennessee. «Votre maison doit avoir l’air accueillante.» Prêtez tout particulièrement attention à la porte d’entrée, qui doit laisser une excellente première impression.

Arbres plantés trop près de la maison

Des arbres feuillus, des buissons fleuris et des vivaces colorées créent à l’avant de votre maison un environnement accueillant et agréable à regarder. Mais si vous plantez vos arbres trop près des fondations, vous risquez de le regretter à long terme. Les arbres avec de longs systèmes racinaires pourraient soulever le sol et grever votre budget: leurs grosses branches sont susceptibles de tomber sur le toit ou abîmer le parement. «Avec le temps, les racines peuvent abîmer la plomberie, les fondations et l’allée», explique la courtière Maya Madison, D.-G. de Merry Maison à Metairie en Louisiane. «Au début ce sera très beau, mais quand vous voudrez vendre dans plusieurs années, ces racines vont vous coûter cher.»

