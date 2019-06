Entretien de la pelouse: 13 choses à éviter

Saviez-vous que votre pelouse peut devenir dépendante de vous et en manque d’eau si vous arrosez trop? N’arrosez plus 15 minutes chaque jour. Choisissez plutôt une journée par semaine où vous l’arroserez pendant une heure. Ainsi, elle sera gorgée d’eau en profondeur, sera plus en santé et plus tolérante aux périodes de sécheresse.

N’oubliez pas de déchaumer

Le chaume est cette couche de tiges de gazon, racines et débris qui se décomposent lentement et qui s’accumulent à la surface du sol. À la longue, il peut carrément étouffer et tuer votre pelouse. Ceci est un problème commun si votre pelouse est surfertilisée, trop arrosée et jamais aérée. Une couche de ¾ de pouce de chaume et plus empêchera l’eau et les nutriments de pénétrer le sol, et peut devenir un véritable nid douillet pour des organismes néfastes qui nécessiteront l’utilisation de pesticide. Coupez un bout de pelouse, et si le chaume fait plus de ¾ de pouce, passez à l’action.

