40 trucs faciles pour organiser sa maison

En cherchant dans mon atelier ce que je pouvais utiliser pour diviser l’intérieur du sac à outils, je suis tombé sur une section de descente de gouttière en PVC qui allait parfaitement faire l’affaire. Avec la scie à onglets, j’ai découpé avec soin la descente en sections de 13 cm. Puis j’ai disposés celles-ci en quadrillage, à la verticale à l’intérieur du sac, et je les ai collées les unes aux autres. – Bert Jandy

D’abord, j’ai déniché un sac à outil que je n’utilisais pas dans mon garage. Sa taille était parfaite, sauf qu’il lui manquait des compartiments, comme dans mon sac à outils plus gros. Or, j’aime que mes outils soient rangés de façon à ce que je puisse les voir d’un coup d’œil pour en choisir un sans avoir à vider tout le sac.

Quand j’ai dû trouver une nouvelle idée de sac à outils convenant à la fois à mon garage et aux coffres de rangement de la plateforme de ma nouvelle camionnette, j’ai trouvé cette astuce.

Ce qui sert dans les tiroirs de cuisine va aussi dans la salle de bain

Les armoires et les tiroirs de la salle de bain finissent vite par être encombrés par tous les petits objets qu’on y entasse. Pour que les tiroirs de la salle de bain restent nets et bien rangés, ne cherchez pas plus loin que la cuisine! Un plateau de rangement pour les couverts sera aussi très pratique dans un tiroir de salle de bain.

Les longs compartiments du plateau conviendront à merveille pour y caser les brosses à dents et les tubes de dentifrice. Ceux de taille moyenne feront l’affaire pour les rasoirs jetables et les tondeuses à barbe. Quant aux petits compartiments, ils logeront parfaitement le baume à lèvres, la soie dentaire, etc.