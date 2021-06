Organiser sa garde-robe une fois pour toutes

Comment organiser sa garde-robe pour qu’il reste toujours bien rangé? Voici des idées qui faciliteront vos matinées et votre vie. Et vous ne serez plus jamais préoccupé par l’éternelle question «Que dois-je porter aujourd’hui?»

Quand on parle d’organiser la maison, le rangement de la penderie de la chambre à coucher peut constituer la pire épreuve, mais aussi la plus gratifiante. Alors que ranger un placard à balais, à linge ou un garde-manger ne représente que la distribution et le tri rationnel d’articles quotidiens – produits de nettoyage, serviettes et aliments non périssables –, nous sommes nombreux à nous attacher à certains vêtements, chaussures ou accessoires dont la seule vue déclenche un souvenir. Ces trucs d’experts vous permettront d’organiser la garde-robe.

Mais conserver des vêtements non portés en continuant à remplir votre garde-robe peut l’encombrer et le congestionner au point de compliquer la recherche de vos vêtements préférés ou très confortables. Vous êtes prêt à commencer… mais doutez encore?

En fait, c’est beaucoup plus facile qu’on ne le croit. «Il s’agit de prendre le temps de créer des espaces intentionnels d’entretien facile», confie à Reader’s Digest Laynē Brookshire, présidente et fondatrice de Ms. Placed Professional Organizing au Texas. Il faut simplement trouver le temps et la volonté de lâcher prise sur cette petite robe de vos années de collège, et planifier.

Ce guide étape par étape contient des centaines de conseils et d’astuces pour vous aider à organiser votre garde-robe.