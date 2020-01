11 bruits dans la maison qu’il ne faut jamais ignorer

Vibrations, craquements, cliquetis et grincements: les bruits dans la maison tentent de vous signaler quelque chose. Sachez décoder ces sons, et quand il faut demander de l’aide.



PICS721/SHUTTERSTOCK

Cognements, coups sourds et grincements

On est tous passés par là. La sécheuse cogne et on se demande si c’est normal, ou le plancher de la chambre craque et on se dit que cela n’arrive que dans les vieilles maisons. «Un bruit suspect va éveiller un sixième sens chez la plupart des propriétaires», note Ed Padilla, fondateur et directeur de l’Association of Certified Handyman Professionnals. Certains passent tout de suite en mode solution, tandis que d’autres remettent cela à plus tard.

Mais selon Padilla, une catégorie de propriétaires a un don particulier pour résoudre un problème. «D’après mon expérience, ce sont les femmes les meilleures, admet-il. Souvent, c’est la femme qui m’appelle pour un bruit au grenier, après s’être fait dire par son mari qu’il n’y avait rien d’anormal. Mais quand nous arrivons sur les lieux, nous découvrons à tous les coups un problème bien réel.»

