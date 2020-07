Pollution intérieure: 21 astuces pour purifier l’air de votre maison

EMMA FARRER/GETTY IMAGES

Désencombrer une garde-robe de la bonne manière

Offrez les manteaux et les autres vêtements que vous n’avez pas utilisés au cours de la dernière année à des œuvres de charité. Placez les divers équipements de sport dans le garage ou dans le sous-sol. Glissez les chaussures dans des sacs à chaussures et suspendez-les. Lorsque vous aurez terminé, vous devriez être en mesure de voir le plancher et le mur arrière de votre garde-robe.

«Réduire l’encombrement est un excellent moyen d’améliorer la qualité de l’air, car il vous permet de remarquer la poussière et les autres contaminants qui pourraient être invisibles», explique la pneumologue Khatri. Passez ensuite l’aspirateur et vous aurez considérablement réduit la quantité de poussière et d’allergènes dans votre demeure.