Prendre soin de ses arbres

Quelques trucs pour bien prendre soin de vos arbres et préserver cet oasis ombragé que vous avez créé dans votre cour.

Malgré leur taille parfois impressionnante et leur robustesse, les arbres risquent d’être abîmés par des vents violents qui s’engouffrent entre leurs branches. Voici ce qu’il faut faire pour que les vôtres préservent un maximum de branches la prochaine fois qu’ils seront secoués par les vents.

2 / 5

Arisara T/Shutterstock

En cassant, une branche a laissé une blessure sur le tronc d’un de mes arbres

La plupart du temps, l’arbre se réparera de lui-même. Les arbres referment naturellement leurs blessures en prévention de la pourriture et pour empêcher que les dommages ne se répandent à d’autres parties. En intervenant, on risque de causer des dégâts supplémentaires. Par exemple, si l’on remplit une cavité d’un produit isolant ou si l’on applique de la peinture sur une blessure, l’humidité sera emprisonnée et favorisera le développement de la pourriture.

Par contre, vous pouvez tailler progressivement ce qui reste de la branche en la coupant le plus près possible du tronc, en veillant à ne pas entailler ce dernier. Comme mesure préventive, coupez toute autre branche morte avant qu’elle ne casse.

Assurez-vous de connaître ces 8 trucs pour ressusciter une plante morte.