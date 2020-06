11 choses à ne jamais laisser traîner dans son arrière-cour

SHUTTERSTOCK

Tuyaux d’arrosage

Un tuyau laissé à la chaleur peut craquer et fendre. Et puis, on risque de trébucher dessus. L’hiver, le froid n’est pas bon non plus: de la glace se formera à l’intérieur du tuyau si vous oubliez de le vider et il fendra. Videz-le avant l’hiver et rentrez-le à l’intérieur. Par temps chaud, enroulez-le pour le ranger sur un support à tuyau ou dans une poubelle ronde.