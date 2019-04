31 améliorations pour doubler la valeur de votre maison

Votre maison prendra de la valeur pour chaque nouvel élément écologique que vous y grefferez. «Passez votre domicile au peigne fin. Changez toutes les ampoules ordinaires pour des ampoules fluorescentes, choisissez des électroménagers qui consomment peu d’énergie, remplacez les cuvettes et les pommeaux de douche pour leurs versions à faible débit, remplacez vos fenêtres par des modèles plus étanches, filtrez votre eau pour éviter d’acheter des bouteilles en plastique et utilisez des thermostats programmables afin de réduire la température ambiante lorsque vous êtes absent», dit Mary Ann Graboyes.

Vous vous rappelez du dessin animé télévisé The Jetsons? À l’époque, cela semblait tout droit sorti de la science-fiction, mais leurs maisons ressemblaient beaucoup à nos maisons intelligentes d’aujourd’hui. «Il suffit d’ajouter de l’éclairage, des caméras vidéo, des interrupteurs, des variateurs de lumière, de la gestion de température, et des systèmes de sécurité compatibles avec votre mobile ou votre assistant virtuel», indique simplement Mary Ann Graboyes. Fallait y penser!

DAGMARA K/SHUTTERSTOCK

Refaites le toit

«Si votre maison a plus de 20 ans d’âge, il est temps de refaire le toit», dit Mary Ann Graboyes. «Même s’il n’y a aucun problème apparent, aucune fuite. En offrant à votre éventuel acheteur la garantie d’un toit refait à neuf, le prix de votre maison grimpera». De plus, les toits énergétiques sont de plus en plus disponibles, et certaines options comme un toit en métal blanc vous permettront de bénéficier de 60% de plus de fraîcheur qu’avec un toit d’asphalte noir.