La qualité de l’air est essentielle dans cette pièce de la maison si fréquentée. On y maintiendra une humidité à 45% en combinant judicieusement humidificateur, ventilateur et entrée d’air frais.

«Soyez attentif aux problèmes d’étanchéité, que révèle par exemple la condensation sur les vitres par temps froid, recommande le Pr Jeffrey Brook, spécialiste de la santé environnementale et de la qualité de l’air urbain à l’Université de Toronto. En plus d’abîmer les cadres de fenêtre, la moisissure risque de se mettre de la partie.»

Chambre à coucher: attention aux toxines

Avant d’entrer dans la maison, débarrassez-­vous du plastique qui protège les vêtements confiés au nettoyage à sec pour laisser dehors les résidus de perchloroéthylène, un solvant couramment utilisé pour ce type de nettoyage et soupçonné d’être cancérigène. Même chose pour tout ce qui sent le plastique, généralement imbibé de phtalates, des produits chimiques qui ont la propriété de rendre le plastique plus flexible. On en trouve dans les cosmétiques, les textiles, les jouets pour enfants et mille autres produits ménagers d’usage courant.

