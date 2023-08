Calendrier des fruits et légumes de saison (et quand ils coûtent le moins cher)

Manger des fruits et légumes de saison est bon pour votre santé, votre portefeuille et pour l’économie circulaire. Découvrez pourquoi, quand et ce qu’il faut manger grâce à notre calendrier des fruits et légumes de saison.

MADImagingSF/Getty Images

Un jour ou l’autre, vous avez probablement entendu dire qu’il valait mieux manger les aliments lorsqu’ils sont en saison, et en particulier les fruits et les légumes. Les multiples bénéfices relevant de ce conseil vont du meilleur goût des aliments aux économies à la clé, en passant par l’impact positif sur l’environnement et l’agriculture locale. Et de plus, vous pouvez manger des produits saisonniers même si vous faites vos achats exclusivement à l’épicerie. Il est donc essentiel de tenir un calendrier fruits et légumes de saison.

Que vous cherchiez à renouveler votre menu, à consommer plus d’aliments durables ou simplement à trouver de nouvelles idées pour vos repas, vous tombez à pic. Nous vous présentons une liste complète des fruits et légumes saisonniers (comprenant ceux de l’automne prochain), et toutes les infos alimentaires requises pour profiter au maximum des aliments de saison.

Évitez ces 50 pièges du supermarché révélés par ses employés.

Les avantages de suivre le calendrier des fruits et légumes de saison

«Globalement, l’ajout de fruits et légumes saisonniers dans votre alimentation entraîne une multitude de bienfaits pour votre santé, vos papilles gustatives, votre environnement et votre communauté», précise Danielle Smith, diététicienne de Top Nutrition Coaching. «C’est une situation gagnante dans une approche équilibrée et durable de l’alimentation.»

D’abord, les fruits et légumes de saison sont plus nutritifs, car récoltés à leur pleine maturité, ce qui est un bon retour santé sur votre investissement. Ils coûtent d’ailleurs moins cher. «En pleine saison, les fruits et légumes deviennent plus abondants et disponibles, ce qui réduit leur coût de production et de transport. Ainsi, leur prix est souvent plus bas que celui des articles hors saison, importés ou produits selon des conditions particulières.»

En choisissant des fruits et légumes saisonniers, vous soutenez également l’agriculture régionale, ce qui renforce à la fois votre communauté et l’économie locale, et réduit les émissions du transport de ces mêmes aliments sur de plus longs trajets. «Cela favorise la préservation des variétés de plantes anciennes et traditionnelles, précise Mme Smith. Vous contribuez à maintenir la biodiversité, et prévenir la perte de souches de cultures spécifiques et essentielles.»

Enfin, les fruits et légumes saisonniers sont plus savoureux. Il faut se rappeler la différence de goût entre les pommes du verger et celles du supermarché. «Les fruits et légumes saisonniers sont souvent plus frais et meilleurs que ceux qui sont longuement transportés, ou stockés durant de longues périodes. Manger des produits de saison permet de profiter du goût naturel et complet de chaque aliment», souligne-t-elle.

Saviez-vous que manger deux fruits et trois légumes par jour peut prolonger votre vie?

En été

SELECTION.CA, RD.com, Getty Images

Les fruits et légumes d’été sont meilleurs mangés crus, soit directement cueillis dans l’arbre ou le buisson, ou dans une salade légère et fraîche. «Ce sont les bleuets que j’aime le plus, confie Mme Smith. J’ai passé mon enfance à les cueillir chaque été, et il y avait même quelques petits plants dans ma cour. Je suis puriste et je les apprécie tels quels. Cela dit, je ne peux imaginer mon enfance sans les croustades aux bleuets fraîchement cueillis! »

Voici les meilleurs fruits et légumes, selon Équiterre Canada:

Fruits d’été

Abricot

Avocat

Bleuets

Cantaloup

Cerises

Fraises

Framboises

Haricot

Mangues

Melon d’eau

Mûres

Pêches

Prunes

Légumes d’été

Aubergine

Carotte

Céleri

Concombre

Courge d’été

Courgette

Haricots verts

Maïs sucré

Poivron

Tomates

Tomatillos

Automne

SELECTION.CA, RD.com, Getty Images

Avec ses abondants légumes racines, courges, crucifères et fruits doux et acidulés, l’automne est la saison où l’on redevient plus casanier. En stockant vos fruits et légumes, il faut vous rappeler que beaucoup de ces choix automnaux se gardent plus longtemps que leurs pendants printaniers et estivaux.

Voici les meilleurs fruits et légumes cueillis en automne.

Fruits d’automne

Canneberge

Citron

Kakis

Lime

Poire

Pomme

Raisin

Légumes d’automne

Bette à carde

Brocoli

Champignon

Chou

Chou kale

Chou-fleur

Choux de Bruxelles

Citrouille

Épinard

Laitue

Navet

Oignon

Panais

Patate douce

Pomme de terre

Radis

Hiver

SELECTION.CA, RD.com, Getty Images

L’hiver est la saison des repas chaleureux et réconfortants, n’excluant en rien un grand nombre de fruits et légumes appétissants. «J’adore les betteraves. Elles sont parmi mes préférés, nous confie Danielle Smith. Je les détaille en dés et les fais rôtir avec d’autres légumes d’hiver comme les carottes, les panais et les navets. J’en mets aussi dans une salade riche en nutriments, avec du quinoa, de l’avocat et un autre de mes favoris d’hiver: la grenade.»

Voici les fruits et légumes que l’on trouve en hiver.

Fruits d’hiver

Ananas

Banane

Grenade

Kiwi

Orange

Pamplemousse

Poire

Pomme

Légumes d’hiver

Betterave

Carotte

Céleri-rave

Chou

Chou frisé

Choux de Bruxelles

Courge d’hiver

Oignon

Panais

Patate douce

Poireau

Pomme de terre

Rutabaga

Printemps

SELECTION.CA, RD.com, Getty Images

Avec l’été, la saison printanière est celle que l’on associe le plus aux fruits et légumes frais, et pour cause: elle en regorge, et rien n’est plus difficile que d’y résister quand on va au marché.

«Les petits pois frais ont été une véritable révélation. Enfant, je les détestais jusqu’au jour où j’en ai mangé qui venaient d’être cueillis dans le potager à l’école primaire. Leur douceur m’a totalement renversée, raconte Mme Smith. Nous avons préparé une immense salade pleine d’autres légumes fraîchement ramassés, et mon opinion sur les primeurs s’en est trouvée transformée pour de bon. Ajoutez des petits pois frais du jardin dans une salade, ou croquez-les à part en collation.»

Voici d’autres excellentes options printanières.

Fruits de printemps

Avocat

Cerises

Citron

Fraises

Lime

Rhubarbe

Légumes de printemps

Asperge

Bette à carde

Brocoli

Champignons

Épinard

Laitue

Navet blanc

Oignons verts

Petits pois

Radis

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!