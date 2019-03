9 raisons qui font du champignon un superaliment

Le sélénium aurait un effet protecteur important, principalement chez les femmes. Or il se trouve que de nombreux types de champignons sont riches en oligo-éléments essentiels : 100 grammes de champignons café crus représentent 47% de vos besoins quotidiens, les shiitakes cuits, 45%, et les champignons de Paris crus, 17%.

L’analyse de sept études – publiées dans Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention – a montré que plus le taux de sélénium est élevé, plus le risque de cancer de la vessie est faible – on mesure le sélénium dans le sérum sanguin et les ongles des orteils.

Les champignons reishi (ganoderme luisant) ont déjà été qualifiés de Xanax naturel en raison de leur capacité à nous aider à gérer le stress. Selon les recherches de 2011 de Herbal Medicine, Biomolecular and Clinical Aspects, le reishi peut aider à soulager l’insomnie et nous aider à tirer le meilleur parti de nos heures de veille. Les champignons Reishi ne sont pas du genre que l’on fait revenir dans un sauté.

9 / 10

Shutterstock

Augmentez votre énergie

Si vous essayez de briser le cycle de la caféine et que vous avez un coup de barre, essayez le cordyceps, un champignon adaptogène de plus en plus populaire. Alors que le café stimule simplement les nerfs et les surrénales, des recherches du Journal of Alternative Complementary Medicine ont montré que le cordyceps aide les personnes aux prises avec la fatigue en augmentant naturellement leur niveau d’énergie et leur endurance physique.

Consommez ces aliments pour combattre la fatigue.