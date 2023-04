7 variétés de cerises et comment les utiliser

Cette cerise a été élaborée dans l’État de Washington, en 1952, et porte le nom de sa montagne la plus élevée, le mont Rainier. Elle est rose, avec un joli reflet doré, et une saveur sucrée presque confite. Elle perd cette superbe teinte à la cuisson, et il est préférable de la manger crue. L’essayer dans cette salade de poires et de cerises au chocolat, ou sur ces flocons d’avoine aux fruits frais d’été, pour ajouter une touche sucrée à vos repas.

Cerise au marasquin

Techniquement, la cerise au marasquin n’est pas un type de cerise, mais un mode de conservation. On trempait à l’origine une cerise Marasca dans la liqueur de marasquin (distillée de ces mêmes cerises). On emploie aujourd’hui diverses variétés aigres-douces, conservées en général dans le sirop, plutôt que dans l’alcool. Son goût rappelle plus le bonbon que la cerise, et elle garnit bien les cocktails comme le Brandy à l’ancienne et les laits frappés, ainsi que les produits de boulangerie et desserts, comme les barres cerises-noix de coco.

Le thé sucré et la limonade aux cerises sont deux incontournables de l’été! Ce serait dommage de ne pas les associer… Jetez un oeil à notre recette de thé-limonade sucré à la cerise.