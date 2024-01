Comment bien remplir un lave-vaisselle, selon les professionnels du nettoyage

Stanislav Sorokin/Getty Images

Je ne suis pas vraiment une spécialiste du chargement du lave-vaisselle, mais une de mes amies l’est. En l’aidant à remplir la machine, j’ai déposé une cuillère dans le panier à couverts. Elle l’a retirée et retournée en me disant: «Elle doit faire face au centre du lave-vaisselle.» Mais pourquoi? Une cuillère n’a pas le sens de l’orientation.

En prenant note mentalement d’ajouter la cuillère à ma liste de contrôle de nettoyage quotidien, j’en dépose une autre dans la même direction. Et voilà qu’elle la déplace à nouveau! Elle ne veut pas que les cuillères s’emboîtent les unes dans les autres. Mais quoi? On ne parle pas de paires d’outils, ni d’instruments de musique.

Ne voulant pas faire de remous, je l’ai laissée charger le lave-vaisselle tout en essuyant la table. Car ça, je sais le faire, tout comme je sais comment nettoyer un lave-vaisselle. Mais j’ai pensé qu’il serait bon de savoir comment procéder. Après plusieurs échanges avec des spécialistes du nettoyage, je n’ai pu que constater mes erreurs, et à quel point mon amie était proche de la vérité. Voici ce que j’ai appris.

Découvrez ensuite ces 13 choses incroyables à nettoyer dans le lave-vaisselle!

Y a-t-il une bonne façon de remplir un lave-vaisselle?

Il y a beaucoup de gens qui, comme mon amie, remplissent avec précision leur lave-vaisselle. En fait, selon une enquête de Bosch, 40% des couples se disputent à ce sujet. Mais en plus d’éviter la querelle, un bon chargement présente d’autres avantages. «En le faisant correctement, vos assiettes seront plus propres, et vous pourrez placer plus de vaisselle, qui sera plus facile à retirer», explique Ron Shimek, président de Mr. Appliance, une entreprise de Neighborly.

De plus, si vous avez tendance, comme moi, à le bourrer de vaisselle, il pourrait y avoir d’autres problèmes. Bien espacer les assiettes prévient l’écaillement et le bris, car cela les empêche de s’entrechoquer.

Essayez le papier d’aluminium dans le lave-vaisselle pour redonner de l’éclat à vos ustensiles en inox!

Conseils pour charger le lave-vaisselle

Selon M. Shimek, il est toujours avisé de suivre les instructions du fabricant pour charger votre lave-vaisselle. Après-tout, il connaît son produit mieux que quiconque. Bien que les conseils précis de chargement puissent varier d’une marque à l’autre, voici quelques conseils généraux à suivre.

S’assurer que les articles vont au lave-vaisselle

Les lave-vaisselle peuvent gérer la plupart des corvées de nettoyage, mais certains articles ne devraient jamais y être placés, comme les prothèses dentaires. Ma tante y a mis le dentier de son mari en secret pour effacer des taches inesthétiques. Un échec total, car mon oncle n’a pas compris pourquoi, pendant plusieurs semaines, tout goûtait l’eau de Javel. Une histoire vécue.

Cependant, hormis les fausses dents, certains objets devraient être lavés à la main. Voici des articles qu’il ne faut absolument pas mettre au lave-vaisselle:

Plastiques (sauf s’il est indiqué qu’ils vont au lave-vaisselle)

Verres isothermes

Articles en bois

Articles à lames tranchantes (couteaux, mandolines, râpes, mélangeurs et accessoires de robot culinaire)

Batteries de cuisine en aluminium, en fonte, en cuivre et antiadhésives

Couvercles d’autocuiseurs

Vaisselle et verrerie antiques

Verrerie fine et cristal

Verres à lait

Porcelaine à fini or, argent ou platine

Vérifier si les bras gicleurs bougent librement

Les grandes plaques de cuisson, les casseroles à long manche et les articles qui peuvent glisser sous le panier, comme les couteaux et les spatules, peuvent gêner le mouvement du bras gicleur. S’il est retenu, l’eau et le détergent ne pourront être distribués correctement sur la vaisselle dans le panier supérieur. Elle ne sera donc pas lavée, ce qui vous obligera à refaire un cycle. Faites tourner le bras d’aspersion avant le démarrage, pour vous assurer que rien ne le bloque.

Tourner la vaisselle et les couverts les plus sales vers le centre

SolStock/Getty Images

Vous souvenez-vous de mon amie et de ses cuillères tournées vers l’intérieur? Voici pourquoi: comme les bras du lave-vaisselle projettent de l’eau du centre vers l’extérieur, tout ce qui se trouve face au centre sera mieux lavé. Ceci représente l’un des éléments majeurs dans l’apprentissage d’un bon chargement du lave-vaisselle.

Ne pas obstruer l’espace devant le distributeur de détergent

J’ai un jour placé une planche à découper devant le panier inférieur sans me rendre compte qu’elle bloquait le distributeur de détergent. La vaisselle était sale, et il a fallu relancer la charge. Pour éviter ceci, placez les planches à découper et les plaques à pâtisserie au fond ou sur les côtés du panier inférieur, le côté sale face au centre.

Frotter mais sans rincer

Je dois l’avouer: je frottais et rinçais la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle, convaincue de bien faire. Grave erreur. Croyez-le ou non, le détergent pour lave-vaisselle et le lave-vaisselle lui-même ont besoin d’assiettes sales pour bien opérer. Sans blague, c’est la saleté qui les stimule. «Le détergent et les pastilles sont conçus pour interagir avec les particules alimentaires sur la vaisselle sale», précise Mike Sperduto, spécialiste en appareils ménagers virtuels de Frontdoor. «Pour un nettoyage complet, il faut des particules alimentaires qui permettent aux enzymes du détergent de s’accrocher et d’agir. Rincer au préalable affecte vraiment le résultat.»

De plus, selon Gerrod Moore, chef de marque chez Maytag, on trouve de nos jours des lave-vaisselle dotés d’une technologie qui leur permet de distribuer la quantité requise d’eau, et d’établir la durée du cycle. «Si le capteur de turbidité, ou capteur de saleté, qui mesure le type de saletés présentes n’est pas en eaux troubles, le lave-vaisselle va effectuer un cycle court et un lavage incomplet de votre vaisselle.»

Retirer les étiquettes sur les pots

Je conserve mes bocaux et j’omettais de retirer les étiquettes avant de les placer dans le lave-vaisselle. Après avoir retrouvé des morceaux d’étiquette de cornichons dans mon café, j’ai fait face à la réalité. Elles peuvent aussi obstruer les bras d’aspersion et la pompe, ce qui les place en tête de liste de contrôle du chargement du lave-vaisselle.

Ne pas surcharger les paniers

Il est tentant de vouloir tout ranger dans chaque petit espace libre du lave-vaisselle. Cela aura pour résultat de ne pas bien laver la vaisselle. Si l’eau du bras gicleur n’arrive pas à atteindre un article, il lui sera impossible de le laver.

Mettre du détergent à vaisselle et des produits de rinçage

Grace Cary/getty images

En ajoutant du détergent à vaisselle, et en particulier de grosses pastilles, assurez-vous de la solidité du couvercle du distributeur. S’il ne l’est pas, le détergent pourrait être relâché trop rapidement et ne pas laver la vaisselle. Résistez à l’envie d’en rajouter, même si le chargement est très sale. Cela peut opacifier les verres et laisser un film sur les assiettes.

Les produits de rinçage sont optionnels mais utiles, si vous relevez des taches sur vos verres. Leur distributeur se situe souvent à côté de celui du détergent, et ils doivent être remplis avant chaque cycle. Ces produits préviennent la formation de gouttelettes d’eau qui s’accrochent à la surface et tachent en séchant, et leurs tensioactifs (surfactants) font rouler l’eau sur la vaisselle, ce qui est particulièrement utile si votre eau est dure.

Laver le filtre du lave-vaisselle est l’une des 19 choses à nettoyer chaque mois dans la maison.

Le bon chargement d’un lave-vaisselle

Avec tous ces conseils en tête, passons à l’opinion des pros sur la façon de remplir un lave-vaisselle, un panier à la fois. On l’a dit et on le répète: d’abord, suivre les instructions de chargement du fabricant. Le manuel du propriétaire détaille les spécificités de votre lave-vaisselle. Par exemple, les lave-vaisselle n’ont pas tous un troisième panier, et les fentes des paniers sont configurées différemment d’une marque à l’autre, pour s’adapter aux diverses assiettes. Les paniers pour les couverts varient dans leur conception et leurs fonctions; certains sont subdivisés en grands compartiments pour que chacun reçoive un petit nombre de couverts, alors que d’autres présentent des fentes individuelles.

Si vous n’arrivez pas à mettre la main sur votre manuel du propriétaire, ou ne le trouvez en ligne, suivez les conseils de base de nos trois experts pour charger votre lave-vaisselle comme un pro en un rien de temps.

Chargement du panier inférieur

Le panier inférieur sert en priorité aux assiettes, aux casseroles, aux bols de service, aux plateaux, aux planches à découper, aux couverts et aux plaques à pâtisserie. Voyons ce qui est conseillé pour les objets plus volumineux et la coutellerie.

Bols de service, poêles et ustensiles de cuisine

Installez ces articles au fond et sur les côtés du panier inférieur, et orientez-les vers le centre de la machine. Inclinez-les vers le bas pour que le lavage et le séchage soient optimaux.

Plaques à pâtisserie et planches à découper

Comme on l’a mentionné, il faut placer les articles volumineux et les plats à l’arrière et sur les côtés du panier inférieur, le côté sale tourné vers le centre. S’ils bloquent le distributeur de détergent, votre vaisselle ne sera pas nettoyée.

Casseroles

On peut laver les casseroles qui vont au lave-vaisselle. Certaines exceptions comprennent celles en fonte, en aluminium, en cuivre et à fond en cuivre, ainsi que les batteries de cuisine antiadhésives recouvertes de téflon et celles à anodisation dure. Déposez simplement les casseroles tournées vers le bas sur les dents du panier inférieur, là où la pression du jet et la chaleur sont au maximum. Elles peuvent aussi être chargées à l’arrière et sur les côtés du panier inférieur. Elles doivent faire face au centre du lave-vaisselle, et s’incliner vers le bas, pour recevoir le jet le plus puissant.

Assiettes

Placez individuellement les assiettes entre les dents, face au centre de la machine. Évitez d’en déposer deux entre les dents pour pouvoir obtenir un lavage parfait. Certains fabricants conseillent d’alterner les grandes et les petites assiettes.

Argenterie

Pour éviter que les couverts ne se collent entre eux ou s’emboîtent – mon amie avait bien raison –, mélangez les cuillères, les fourchettes et les couteaux à beurre, les manches vers le bas. Cela permet aux parties les plus sales de profiter de toute la puissance de l’énergie hydraulique. Les couteaux tranchants doivent être placés avec les lames tournées vers le bas, pour ne pas vous couper en les sortant. Je préfère les laver à la main, car leurs pointes finissent par endommager le revêtement de plastique du porte-couverts. Et puis, les taches de rouille décolorent les couverts à leur contact.

Remarque: si vous avez des couverts en argent ou plaqués argent, ne les lavez pas en même temps que ceux en acier inoxydable. Cela provoque une réaction chimique qui endommage autant l’argent que l’acier inoxydable. Pour ma part, je les lave à la main.

Grands ustensiles de cuisine

Avec un repas copieux, il est bon de savoir que les spatules, les cuillères et autres ustensiles peuvent aller au lave-vaisselle. Si vous manquez de place dans les paniers supérieurs, placez-les dans le porte-couverts. «Ne les déposez pas dans la section avant du panier, là où ils pourraient bloquer le distributeur de savon et empêcher l’eau d’atteindre les autres couverts, explique M. Moore. Assurez-vous qu’ils ne heurtent pas le bras d’aspersion situé sous le panier supérieur.»

Voici 32 façons étonnantes d’utiliser des produits de tous les jours.

Chargement du panier supérieur

Olena Ivanova/Getty Images

Le panier supérieur est destiné essentiellement aux verres, aux petits bols, aux gros ustensiles et aux objets en plastique. Ces articles ne sont pas adaptés pour la pression de pulvérisation et les températures plus élevées du panier inférieur.

Tasses, petits bols et articles en plastique lavables au lave-vaisselle

Placez ces articles à l’envers entre les dents, face au centre. Mettez-les dans un angle où l’eau les atteint par le bas, ce qui évite qu’elle ne s’accumule à l’intérieur. Si des bols sont placés le long des bords extérieurs du panier, assurez-vous que leur intérieur fait face au centre. Enfin, ne les empilez pas. Cela les empêcherait d’être lavés.

Gros ustensiles de cuisine

Les gros ustensiles tels que les cuillères, les spatules, les fouets et les pinces doivent être posés à plat sur le panier pour un nettoyage optimal. Placez les grandes cuillères et les louches tournées vers le bas sur le panier pour éviter que l’eau ne s’y accumule.

Verres

«Placer les verres sur les dents inclinées, explique M. Sperduto. Cela permet à l’eau de mieux s’écouler de leurs fonds concaves.» Je savais qu’il y avait des dents inclinées, mais jamais qu’il existait une façon de poser les verres pour que l’eau ne s’accumule pas sur les fonds. Voici une autre bonne raison de lire le manuel d’instruction! En plaçant les verres en biais, ils ne retiendront plus d’eau comme avant. Vendu!

Chargement du troisième panier

On ne trouvait autrefois de troisième panier que dans les meilleurs lave-vaisselle. Ils sont maintenant de plus en plus courants, mais pas universels. Le mien n’en a pas, et je le regrette! Le troisième panier libère de l’espace dans le deuxième panier et le porte-couverts. La plupart sont peu profonds, et donc parfaits pour les articles lisses comme les mini bols, les longues cuillères et les spatules. Certains sont un peu plus profonds, et excellents pour les mini bols, les mugs et les ustensiles surdimensionnés.

Tasses

Dans les troisièmes paniers plus profonds, on trouve des dents inclinées pour les tasses. Chargez-les à l’envers pour prévenir l’accumulation d’eau sur la base concave.

Bols, tasses à mesurer et cuillères à mesurer

Placer ces articles à l’envers sur le panier pour prévenir l’accumulation d’eau de vaisselle sale. En plus d’empêcher leur lavage, cela permettrait à l’eau accumulée de se déverser sur les plats propres du dessous et de faire un dégât! Il faut également résister à l’envie de poser des objets plus gros sur les poignées. Cela nuit au nettoyage.

Ustensiles de cuisine surdimensionnés

Placer les longues cuillères, les spatules, les louches et les fouets à plat sur le troisième panier. Tournez l’intérieur des cuillères et des louches vers le bas pour prévenir l’accumulation d’eau.

Couverts supplémentaires

Placez les cuillères, les fourchettes et les couteaux supplémentaires dans les fentes à couverts ou disposez-les à plat. Ceci est très utile si le porte-couverts est surchargé.

Maintenant que vous savez comment remplir un lave-vaisselle, assurez-vous de ne faire aucune de ces actions qui peuvent réduire sa durée. De petits changements peuvent représenter des années supplémentaires pour votre appareil préféré, et des économies.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!