Les surprenants bienfaits santé des prunes

Selon Dietitians of Canada, les prunes présentent un faible indice glycémique. Leur consommation régulière aide donc à contrôler le taux de sucre sanguin et réduit le risque de développer un diabète de type 2.

4 / 5

Sea Wave/Shutterstock

Les prunes entraînent une meilleure santé des os

Des chercheurs des universités Florida State et Oklahoma State ont testé la densité osseuse de deux groupes de femmes ménopausées pendant 12 mois. Un groupe a mangé 100 grammes de pruneaux par jour (environ 10 pruneaux), l’autre a mangé 100 grammes de pommes séchées. Les deux groupes ont toutefois pris des suppléments de calcium et de la vitamine D.

Les résultats indiquent que le groupe ayant mangé des pruneaux présentait la densité minérale osseuse la plus élevée au niveau de la colonne vertébrale et des avant-bras.

La prune et le pruneau sont des sources de vitamine C et K, nécessaire pour la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives ainsi qu’à la fabrication de protéines qui jouent un rôle dans la coagulation du sang. La vitamine K participe aussi à la formation des os.

Vous souhaitez avoir des os solides? Vous aurez besoin d’une variété d’éléments nutritifs pour y arriver. Découvrez les 8 nutriments essentiels pour la santé des os.