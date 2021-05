Les bienfaits des bleuets sur la santé (et la beauté!)

Voici une recette simple pour un masque capillaire maison: mélangez ¼ de tasse de bleuets, une cuillère à table d’huile d’olive et une cuillère à table de miel. Appliquez le tout sur vos cheveux, rincez après 20 minutes et voilà, le tour est joué!

Vous aimeriez avoir une chevelure longue et brillante? Les bleuets pourraient être la solution! Les ingrédients contenus dans les bleuets stimulent les follicules capillaires et permettent d’accélérer la croissance des cheveux.

Combattre les signes du vieillissement

Vous voulez conserver un teint radieux? Mangez des bleuets! Freiner les traces du vieillissement est l’un des bénéfices les plus recherchés des produits naturels. Les antioxydants des bleuets aident à combattre l’exposition directe aux rayons du soleil, ce qui peut endommager la peau et accélérer les signes cutanés de la vieillesse. Découvrez quels sont les fruits et légumes les plus riches en antioxydants. Les bleuets contiennent aussi une quantité importante de zinc et de fer, deux nutriments extrêmement bénéfiques pour la peau.