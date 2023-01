Comment économiser sur l’épicerie: 50 astuces de supermarché

D3SIGN/GETTY IMAGES

Acheter des fruits et des légumes entiers

Les oignons et les carottes précoupés coûtent plus cher que de les acheter entiers et de les couper soi-même. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais vous pouvez économiser pas mal d’argent de cette façon. Découvrez comment conserver les aliments très périssables.

Privilégier les marques maison

Avant d’opter pour le condiment de marque réputée, jetez un coup d’œil à la marque maison juste à côté. Ces options sont généralement beaucoup moins chères et contiennent les mêmes ingrédients de base.

Dans la cuisine, chaque petit geste compte pour améliorer sa qualité de vie.

Surveiller les prix à l’unité

À titre comparatif, calculez le prix à l’unité (le coût total divisé par le nombre d’unités). «Utilisez le chiffre obtenu pour comparer les prix dans tous les magasins, y compris les magasins-entrepôts où les plus grosses quantités peuvent être trompeuses», souligne Gina Zakaria. Elle donne cet exemple: si une boîte de 60 barres granola chez Costco se détaille à 10,29$, le prix à l’unité serait environ de 17 cents la barre. Ce chiffre vous aidera à déterminer si vous faites une meilleure affaire en achetant plus.

Acheter chez Costco peut être une bonne idée, mais ça peut aussi en être une mauvaise. Ça dépend de vos habitudes de consommation et de vos besoins.

Ne pas faire l’épicerie l’estomac vide

Cela peut sembler évident, mais les recherches démontrent que vous achetez davantage quand vous avez faim (incluant les articles non alimentaires!). Si vous faites vos courses alors que vous êtes affamé, vous êtes plus susceptible de faire des achats compulsifs, généralement des aliments transformés ou emballés qui sont plus coûteux et moins bons pour la santé. C’est tentant de succomber à la barre de chocolat exposée à côté de la caisse… mais elle fait partie des choses que les gens riches n’achètent jamais.

Ne pas utiliser le plus gros panier

Ce n’est pas sans raison si les paniers d’épicerie sont de plus en plus gros. Si vous n’avez besoin que de quelques articles, mais que vous prenez un gros panier, il y a de bonnes chances que vous achetiez plus. Commencez avec un panier à main ou un plus petit panier et ne prenez le plus gros que si vous y êtes absolument obligé. Ça vous empêchera de faire des achats impulsifs dont vous n’avez probablement pas besoin.