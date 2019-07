Bien manger

14 fruits et légumes qu’il ne faut pas éplucher (et 9 que vous devez)

Parfois, mieux vaut ranger l’éplucheur et profitez des super fibres de certains fruits et légumes… alors que certains autres ne s’y prêtent pas du tout!

1 / 13 VALERIA SELEZNEVA/SHUTTERSTOCK Pourquoi doit-on manger la peau? «La peau ou la pelure des fruits et des légumes contient souvent une importante concentration d’antioxydants, de fibres, de vitamines et de minéraux, qui est plus intense que dans leur chair», explique la nutritionniste Malina Malkani, créatrice du site Wholitarian Lifestyle. «Les fruits et les légumes avec leur peau peuvent contenir jusqu’à 33% plus de fibres que lorsqu’ils sont pelés. Et le taux d’antioxydants qui se trouve dans la pelure peut être jusqu’à 328 fois plus élevé que celui de la chair», ajoute-t-elle. La nutritionniste Alyssa Pike, directrice des communications dans le domaine alimentaire de l’International Food Information Council Foundation, précise que chaque type de fruit et de légume possède son propre quota de nutriments. Les seules pelures qu’il vaudrait mieux ne pas consommer, selon Hillary Cecere, diététicienne de Eat Clean Bro, sont celles trop coriaces ou désagréables au goût. En conséquence, augmentez votre apport de bons nutriments avec tous les fruits et légumes qui peuvent garder leur peau, et pelez sans hésiter tous les autres, recommandent les experts. Essayez ces 12 trucs pour garder vos fruits et légumes frais plus longtemps.

2 / 13 Shutterstock Baies, cerises et raisins avec leur peau Malina Malkani conseille de manger les baies, les cerises et les raisins avec leur peau. En plus de l’exploit que ce serait de peler les cerises et les raisins et la plupart des baies, leur peau contient une forte concentration d’antioxydants et de nutriments. Celle du raisin en particulier recèle plus d’antioxydants que la chair du fruit. Vous ne consommez pas assez de fruits? Voici 10 astuces pour manger des fruits plus souvent.