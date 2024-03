16 aliments qu’on ne devrait pas conserver au congélateur

Votre congélateur est un appareil formidable pour planifier et préparer des repas pour les journées les plus remplies. Mais il n’est pas recommandé pour tous les aliments et le fait de conserver les mauvais aliments dans le congélateur peut mener à des repas de mauvaise qualité, voire à des risques pour la santé.

poylock19/Shutterstock

Le lait

Le lait conservé au congélateur peut se séparer en grumeaux et en eau lorsque décongelé – et plus il contient de gras, plus il se séparera. Il est sécuritaire à manger sous cette forme, mais il n’aura pas la consistance idéale pour le mettre dans votre café ou vos céréales du matin. Le site Taste of Home note cependant que si boire du lait décongelé n’est pas particulièrement appétissant, l’utiliser pour cuisiner et faire de la pâtisserie reste une option tout à fait viable. Tant que vous le congelez de la bonne manière, vous ne perdrez pas votre lait de trop.

Apprenez-en plus sur ces 14 aliments que l’on croit sans produits laitiers… mais qui en contiennent!