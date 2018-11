14 super-aliments d’automne à mettre au menu

C’est une importante source de folate pour les femmes qui désirent tomber enceintes, ainsi que de magnésium pour combattre le stress et l’anxiété. » Ajoutez-en dans la salade ou la semoule de blé, ou faites-le griller ou rôtir comme dessert. Essayez aussi notre fameux gâteau au kaki et aux amandes.

Ce fruit couleur rubis est une grande source de potassium : il y en a plus dans 250 ml de jus de grenade que dans une banane. Ses antioxydants relaxent les muscles après l’effort. « Une étude de l’Université de Californie à Los Angeles démontre que le jus de grenade contient en moyenne plus d’antioxydants que l’açaï, le raisin ou le thé vert », dit la diététicienne Elizabeth Shaw.

Citrouille

Cette courge automnale associée à l’Halloween, aux tartes et aux cafés aromatisés est un aliment complet et riche en nutriments. « Elle contient des fibres, du potassium et de nombreux antioxydants, dont les vitamines C et E ainsi que du bêta-carotène, dit Kaley Todd.

Les aliments avec du bêta-carotène peuvent diminuer le risque de certains cancers, protéger de l’asthme et des cardiopathies et retarder le vieillissement. » Incorporez-la en purée dans les sauces ou les soupes, ou utilisez-la comme substitut du beurre ou de l’huile dans les produits de boulangerie.

Les graines de citrouille sont une bonne source de magnésium et de zinc. Apprenez-en plus sur les puissants bienfaits qu’elle renferment. Faites-les griller au four et saupoudrez-les de sel, de poivre, de poudre d’ail, de cannelle ou de toute autre épice qui vous inspire.