25 idées de recettes pour boîte à lunch

Les 25 meilleures recettes et idées repas pour votre boîte à lunch et celle de vos enfants. Tous ces repas sont santé, faciles à préparer et absolument savoureux!

1 / 25 Quiche aux épinards Les œufs représentent une excellente source de protéines de qualité et procurent un sentiment de satiété de longue durée! Mettez-les à votre menu du midi. Obtenez notre recette de quiche. Assurez-vous de connaitre les meilleures sources de protéines pour réaliser des recettes végétariennes.

2 / 25 Shutterstock Pitas aux falafels Régalez-vous de ces boulettes à base de pois chiches et d’épices servis dans des pains pitas. Ce met d’origine israélienne très riche en fibres et en glucides complexes vous rassasiera longtemps. Ces pitas sont aussi bons chauds que froids et s’avèrent pratiques et délicieux à l’heure du lunch. Obtenez la recette de pitas aux falafels Vérifiez dès maintenant si votre alimentation contient assez de fibres.