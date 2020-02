Salade à la dinde, roquette et pommes dans un pot

Dans un petit bol, fouetter les six premiers ingrédients. Placer la dinde dans un grand bol; ajouter les épices et mélanger pour combiner. Dans un autre bol, bien mélanger la pomme hachée avec le jus de citron.

Dans chacun des quatre pots, ajoutez les ingrédients en parts égales dans l'ordre suivant: mélange de jus d'orange, dinde assaisonnée, pomme, raisins, mandarines, graines de grenade, noix de Grenoble et roquette. Couvrir et réfrigérer jusqu'au moment de servir. Transférer les salades dans des assiettes et mélanger pour combiner.