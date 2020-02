Sushis californiens dans un pot Mason

Placez le riz dans un bol et couvrir d’eau froide, agitez avec vos mains ou une cuillère jusqu’à ce que l’eau soit trouble. Égoutter dans une passoire et recommencer cette étape de 2 à 3 fois, jusqu’à ce que l’eau devienne claire.

Dans une grande casserole, ajoutez le riz, l’eau et le sel et portez à ébullition. Laisser mijoter jusqu'à ce que le riz soit tendre et l’eau complètement absorbée – de 15 à 20 minutes environ.