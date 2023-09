Pâtes farcies de l’Action de grâce

Entre-temps, dans un grand bol, combiner la mozzarella, la dinde, la farce et les oignons verts. Dans un petit bol, mélanger les patates douces, et si désiré, la poudre de chili.

Égoutter les coquilles; remplir chacune d’elles de 2 c. à soupe de farce et 2 c. à thé du mélange de patates douces. Disposer dans un moule graissé de 28x17,5cm; saupoudrer de parmesan. Cuire au four, à couvert, de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que ce soit parfaitement chaud. Servir avec la sauce.