Essayez nos 25 meilleures recettes végétariennes pour les Lundis sans viande, un mouvement international pour donner un coup de pouce à notre planète.

Badigeonnez les morceaux de pita ou de pain avec un peu d’ huile d’olive et faites-les griller à feu moyen, dans un gril, pendant une minute environ. Réglez alors le gril à feu doux, tournez le pain et disposez la garniture sur la face grillée. Ajoutez le fromage. Fermez le gril et faites cuire 10 minutes – vérifiez une ou deux fois que le pain ou le pita ne brûle pas. Retirez quand le fromage est fondu. Ce sera un franc succès pour vos lundis sans viande!

Hachez 1 oignon moyen et 1 gousse d’ail. Mettez-les dans une sauteuse avec un peu d’huile et posez-la sur un feu moyen. Entre-temps, hachez un poivron rouge, une courgette moyenne et environ une douzaine de chapeaux de petits champignons de Paris. Jetez ces légumes dans la sauteuse et ajoutez une tasse de quinoa, deux tasses d’eau ou de jus de légume hyposodique et des fines herbes fraîches si vous le désirez; mélangez et couvrez. Après 10 minutes de cuisson à feu vif, vérifiez l’état du quinoa et ajoutez un peu de liquide au besoin. Saupoudrez le plat de fromage féta égrené et servez-le très chaud.

Un plat familial sans viande de pâtes au four

Que faites-vous avec tous les petits restes de pâtes alimentaires qui encombrent vos armoires? Servez-vous-en pour composer un plat sain et copieux!

Faites d’abord cuire les pâtes. Pour qu’elles aient à peu près la même taille, brisez les spaghettis en morceaux de la longueur des pennes et des fusillis. Vous ne devez pas les mettre toutes à cuire en même temps. Commencez par les pâtes d’épaisseur semblable; quand elles sont prêtes, retirez-les avec une cuiller à trous et jetez le reste des pâtes dans la casserole.

Dans l’intervalle, hachez quelques oignons et quelques gousses d’ail, des poivrons rouges et jaunes, beaucoup de champignons et deux ou trois courgettes. Quand toutes les pâtes sont cuites, égouttez-les, déposez-les dans un grand plat à gratin et arrosez-les d’un peu d’huile d’olive. Mettez ensuite les légumes et remuez. Puis ajoutez deux grosses boîtes de tomates entières (jus et chair) et brisez-les grossièrement à la cuiller. Terminez avec les fines herbes que vous préférez. Couvrez le plat de papier d’aluminium et glissez-le dans un four porté à 160°C (325°F).

Trente minutes plus tard environ, retirez le papier d’aluminium et parsemez le plat de mozzarella fraîche, râpée, ou de tout autre fromage. Remettez le plat au four sans le couvrir et prolongez la cuisson d’une vingtaine de minutes. Ça y est! Le repas est prêt. (Et il vous en restera pour quelques lunchs!)