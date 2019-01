10 / 25 Timolina/ Shutterstock Une recette de sandwich aux légumes grillés Croquez à pleines dents dans cette succulente baguette débordante d’antioxydants et de vitamines grâce à ses légumes variés. Les poivrons, les courgettes vertes, l’aubergine et les champignons portobello sont juteux et savoureux ayant rôti dans une vinaigrette italienne. Le fromage cheddar fondant ajoute du charme à cette recette inratable. Obtenez la recette de sandwich aux légumes grillés.

11 / 25 Yuriy Golub/ Shutterstock Une recette phénoménale de sandwich à l’italienne Des pains ciabatta sont généreusement garnis de saucisses italiennes, d’oignons caramélisés et de fromage bocconcini. Des tomates et de la roquette sauvage joignent leurs vitamines à ce plat. Accompagnez, si désiré, de croustilles de patates douces et d’une salade de laitues amères. Obtenez la recette de sandwich à l’italienne.