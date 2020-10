11 restes de table qui peuvent rendre malade

3 / 11

Les pommes de terre

Les patates ont l’air tellement fermes, mais bien qu’elles soient cuites à feu plus élevé et plus longtemps que les œufs, elles subissent le même sort lorsqu’on les laisse refroidir trop longtemps à la température ambiante. Cela peut potentiellement favoriser la croissance de Clostridium botulinum, la bactérie causant le botulisme, de dire Kantha Shelke. Les grosses pommes de terre cuites dans du papier d’aluminium sont particulièrement à risque, car c’est un environnement faible en oxygène, propice au développement de la bactérie. Réchauffer les pommes de terre au micro-ondes de 30 à 60 secondes (sans papier d’aluminium évidemment!) ne suffit pas à éliminer la bactérie, qui perturbera votre système digestif. Par contre, comme faire cuire une pomme de terre dans le micro-ondes ne requiert que quelques minutes de plus, optez plutôt pour cette méthode quand c’est possible.

