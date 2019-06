14 produits biologiques que les nutritionnistes n’achètent pas

Les produits bio ont théoriquement tout pour plaire, mais ils peuvent coûter cher. Les experts nous disent comment en profiter selon notre budget.

RIDO /SHUTTERSTOCK

Les produits bio oui, mais…

Les pommes, les bâtonnets glacés, les collations aux fruits et même le maïs soufflé bio semblent envahir avec force les étagères des supermarchés, dans une niche en pleine expansion. C’est la conséquence logique de la prise de conscience écologique et alimentaire qui touche toute la planète. Mais l’option bio doit-elle toujours être privilégiée?

« Il faut savoir, avant tout, que le terme “biologique” reflète la façon dont cet aliment a été produit, et pas nécessairement sa qualité nutritive », souligne la diététiste et conseillère de Smart Healthy Living, Amanda Kostro Miller.

Il permet aussi de s’assurer qu’il a été cultivé et récolté sans présence d’engrais ni de pesticides. Si vous combattez les toxines, le bio pourrait être la plupart du temps la solution.

Les gras dans la viande et les produits laitiers bio seraient 50% plus sains que ceux des mêmes aliments non bio, selon le journal médical The BMJ. La viande et les produits laitiers bio contiendraient également plus d’antioxydants, rapporte une autre source.

Mais leur valeur nutritive peut changer totalement d’un produit à l’autre. « Dans le cas des 12 produits les plus contaminés par les pesticides présents sur la liste du Environmental Working Group, le bio s’impose. Sinon, le non-bio peut tout à fait convenir », précise Amanda Kostro Miller.

Les aliments biologiques en valent-ils la chandelle? On fait le point sur la question.