10 choses à faire aux États-Unis (à moins de deux heures de Montréal)

Groupe d’amis qui souhaitent essayer un nouveau bar, nouveau couple qui cherche des idées de sorties extravagantes: peu importe vos intentions, la ville de Burlington propose de nombreux bars. Le bar The Archives se démarque toutefois par son concept rétro. Ses nombreuses arcades donnent à l’endroit un aspect original et divertissant. Une grande variété de boissons est offerte: la bière, la sangria, les cocktails et le vin.

8 / 10

Wirestock Creators/Shutterstock

Les terrains de golf de Burlington —Vermont

Les adeptes du golf trouveront à Burlington de nombreux sites pour pratiquer leur sport préféré. Créé en 1924, le Burlington Country Club est le premier club de golf de la ville. En plus de son parcours – à la fois amusant et stimulant – le site contient une piscine et de nombreuses salles de réception. Ces salles peuvent être réservées pour des soirées de groupe ou pour un mariage. Pour les futurs mariés qui souhaitent un endroit traditionnel et bucolique, ce site est un excellent choix. Il y a aussi le Kwinaska Golf Course, le Vermont National Country Club et le Golf Garage VT. Ce dernier est d’ailleurs un centre de golf intérieur.

Les frais varient entre 35$ et 65$ (US) pour un 18 trous, selon le site et le moment de la journée. En plus d’avoir du plaisir, vous pouvez profiter des 5 bienfaits de jouer au golf!