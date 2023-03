Planifier un voyage avec un petit budget

VIKTOR_GLADKOV/GETTY IMAGES

Voyage à petit budget

Voyager avec un petit budget ne veut pas nécessairement dire séjourner dans un motel douteux ou se tourner vers la restauration rapide. Cela rime plutôt avec endroits bons marché, pièges à touristes évités et découverte de secrets de voyage.

Les voyages sont en effet rendus bien plus coûteux qu’avant. Une étude réalisée par American Express note qu’en 2023, les tarifs aériens intra-États-Unis devraient augmenter de 2,9% et les tarifs aériens des États-Unis vers l’Europe d’environ 2,4%. De son côté, Air Canada s’attend à ce que les charges d’exploitation par siège-mille offert soient de 13% à 15% plus élevées en 2023 qu’en 2019, avant la pandémie.

Évidemment, les prix de l’essence qui restent obstinément élevés y sont pour quelque chose… La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens rentables de partir en voyage. Ou ne serait-ce que s’éclipser le temps d’un weekend: jetez un œil à nos suggestions d’activités à faire ce weekend.

«Les gens ont de nombreuses possibilités qui s’offrent à eux pour voyager avec un petit budget», déclare Katy Nastro, experte en voyages pour Going (anciennement Scott’s Cheap Flights).

«Il faut commencer par définir ses incontournables», conseille-t-elle. Cela peut être de visiter la fameuse attraction à ne pas manquer pour tout l’or du monde, de se gâter avec des repas raffinés ou encore de séjourner dans un hôtel en plein cœur de la ville.

Établir un budget de voyage

La clé pour voyager avec un petit budget est d’en faire un préalable et de déterminer combien d’argent vous devez (et voulez) dépenser pour votre voyage. Tout dépendra du type de voyage que vous planifiez et de l’endroit où vous allez. Des vacances internationales coûteront généralement plus cher que de rester dans le pays, de même que voyager en famille sera généralement plus coûteux qu’une excursion solo.

«Je divise toujours les coûts par catégorie – transport, hébergement, nourriture et activités – pour cerner où va mon argent et pour mieux identifier où je peux couper et économiser», explique Nitya Chambers, experte en voyages pour Lonely Planet (une maison d’édition australienne de guides de voyages qui appartient à la BBC depuis 2007).

Astuce supplémentaire: vous ne savez pas par où commencer? Des outils en ligne comme Budget Your Trip sont pratiques pour faire des estimations de coûts d’articles de tous les jours dans certaines destinations. Par exemple, Budget Your Trip estime le coût moyen d’un voyage à deux pour une semaine aux États-Unis à 4330$; pour la France, le site Web estime 3767$ pour deux personnes par semaine, hors vols.

Chercher une destination abordable

Vous pouvez également opter pour une destination où vous pourrez vous rendre en voiture. Les trajets en avion représentent généralement une part importante d’un budget voyage.

Le principe de l’offre et de la demande peut faire varier le prix des vols vers certaines destinations si elles sont populaires et disposent d’aéroports importants ou multiples. Parfois, la mise sur pied d’une nouvelle compagnie aérienne à petit budget peut intensifier la concurrence et faire baisser les prix, une victoire pour tous ceux qui voyagent avec un petit budget.

Certains pays sont davantage bon marché que d’autres, notamment l’Inde et la Thaïlande qui garantissent une aventure exotique. Il sera facile d’économiser sur les coûts quotidiens du voyage, tels que la nourriture, l’hébergement et les activités.

Astuce supplémentaire: les lieux discrets et moins médiatisés sont une mine d’or. Tout le monde rêve de se rendre en Grèce, mais l’Albanie ne coûte qu’une fraction du coût et possède de magnifiques côtes scintillantes.

Cette année, vos vacances ne devraient pas vous ruiner. Découvrez notre palmarès des meilleurs voyages de rêve en mode économique pour un aller-retour sans dette!

Planifier autant que possible

«Le moment idéal pour réserver un vol intérieur se situe entre un et quatre mois d’avance», explique l’experte en voyages Madison Blancaflor, rédactrice en chef des opérations de contenu chez The Points Guy, un site Web américain de voyage.

«Pour ce qui est des vols internationaux, commencez à chercher six mois à l’avance. Pour les hôtels, le plus tôt est le mieux, car les prix des hôtels augmentent au fur et à mesure que l’on se rapproche du jour J. Plus les chambres se remplissent et que la demande augmente, plus les prix grimperont», ajoute-t-elle.

Utiliser les meilleures applications de voyage peut aider à comparer et à suivre différentes options d’hébergement et de transport. Il est aussi possible d’utiliser Google Flights pour trouver les tarifs les moins chers sur les vols et les hôtels. Des sites Web et des applications comme The Points Guy, Going et Dollar Flight Club peuvent également signaler les bonnes offres.

Astuce supplémentaire: «Gardez à l’esprit que si vous réservez une chambre d’hôtel longtemps d’avance, c’est une bonne idée de prendre une option de remboursement au cas où vos plans changeraient, même si c’est un peu plus cher», conseille Madison Blancaflor.

Être ouvert aux vols bon marché

Une astuce pour voyager à moindre coût? Planifier un voyage à l’envers, selon les offres de billet d’avion que vous trouvez. Par exemple, «nous avons récemment trouvé un vol en provenance de Boston vers Le Caire, en Égypte, pour 591$ aller-retour.

Cela ouvrira un monde de possibilités que vous n’auriez peut-être jamais envisagées, et ce, tout en économisant!

Astuce supplémentaire: Toutes les compagnies aériennes américaines facturent désormais les bagages enregistrés. Devenez un as de la préparation d’un bagage à main et vous économiserez près d’une centaine de dollars par trajet. Voyez comment rouler vos vêtements pour qu’ils ne se froissent pas dans la valise.

Mise en garde: de plus en plus de compagnies aériennes facturent les bagages à main, alors assurez-vous de valider le tout avant de compléter la réservation et de tenir compte des frais dans le budget de transport aérien.

Être flexible sur son horaire

Être ouvert à des moments de l’année où vous n’auriez peut-être pas envisagé partir en voyage est une autre manière de voyager de façon abordable. Après tout, la tour Eiffel scintille de la même manière en février qu’en juillet.

La fameuse «hors saison» varie, évidemment, selon la destination. Le meilleur moment pour visiter le Costa Rica et le meilleur moment pour visiter l’Italie pourraient donc ne pas être les mêmes.

Visiter des endroits hors saison signifie parfois de s’adapter à la météo, elle aussi hors saison. Toutefois, les vols, les hôtels et les activités sont souvent plus abordables (et on évite les bains de foule!). Par exemple, bien que la Grèce ne soit pas aussi chaude au printemps qu’en été, les tarifs des billets d’avion et des hôtels sont souvent la moitié du prix, note Nitya Chambers.

Astuce supplémentaire: Un compromis peut être de voyager pendant la saison «intermédiaire». Les prix ont alors commencé à baisser, mais il est toujours possible de profiter de certains des avantages des moments forts.

ALEXANDER SPATARI/GETTY IMAGES

Prendre la route

Le budget d’un voyage en voiture doit tenir compte du coût des pleins d’essence et des péages. Mais aussi de la façon dont vous vous déplacerez une fois arrivé à destination. «Par exemple, si vous allez dans une ville qui dispose de nombreux transports en commun et d’un stationnement coûteux, l’avion pourrait en valoir la peine», déclare Nitya Chambers. «Mais si vous voyagez en groupe, prendre la voiture peut faire économiser sur les frais de transport, même si cela prend un peu plus de temps.»

On se demande souvent quel est le moyen de transport à privilégier afin d’être plus écoresponsable. La réponse n’est pas toujours simple. Découvrez dans quelles circonstances la pollution générée par un avion vs celle d’une voiture est pire pour l’environnement.

Astuce supplémentaire: Conduire votre propre voiture peut potentiellement vous faire économiser les frais d’une location automobile. Pour des destinations étendues ou vastes comme le Grand Canyon, une voiture est indispensable. L’application Turo, un service qui permet de louer des automobiles à des particuliers, permet de vérifier la disponibilité et les prix directement sur son cellulaire.

Prendre l’avion en milieu de semaine

Vous avez peut-être entendu toutes sortes de théories sur le meilleur moment pour réserver un vol, mais de nos jours, c’est souvent aléatoire.

Le vieux conseil de réserver ses vols dans un navigateur privé à 14 heures les mardis était peut-être vrai il y a plus de 20 ans, lorsque les compagnies aériennes téléchargeaient les horaires une fois par semaine, mais ce conseil est révolu depuis longtemps.

Cependant, des experts conviennent que le jour de la semaine où vous voyagez peut faire une différence et qu’il est souvent moins cher de voyager en milieu de semaine. «Les lundi et vendredi, il y a généralement un grand nombre de voyageurs d’affaires. De plus, ces voyageurs ont tendance à ne pas être aussi soucieux des prix et plus sensibles au temps. Les compagnies aériennes peuvent généralement augmenter les prix des billets ces jours-là. «Les mardi, mercredi et samedi ont tendance à être de 20% à 30% moins chers, car ce sont généralement des journées où il y a moins de voyageurs.»

Astuce supplémentaire: les vols du matin sont souvent moins chers, ajoute Madison Blancaflor. Sinon, l’idée de l’application montréalaise Hopper est de vous faire économiser en vous indiquant le meilleur moment pour acheter votre billet d’avion. Principalement conçu pour l’achat de billets d’avion, Skyscanner permet aussi de magasiner les hôtels et les entreprises de location de voiture. Elle peut vous envoyer des alertes de prix pour la destination et les dates recherchées et identifie les vols les plus écoresponsables en fonction de leurs émissions de CO 2 .

Réserver des séjours à l’hôtel… le bon jour

Comme pour les vols, le meilleur moment pour réserver des chambres d’hôtels dépend de votre flexibilité. «Les dimanches soirs ont tendance à être moins chers à réserver qu’un vendredi soir ou un samedi, car la plupart des gens partent après la fin de semaine», explique Katy Nastro.

«De nombreux hôtels offrent le prix le plus bas garanti si vous réservez directement, et certains honoreront des prix inférieurs à ceux trouvés sur un autre site de réservation», explique Katy Nastro.

De plus, une fois la réservation faite, continuez à vérifier le prix de votre hôtel jusqu’à la date limite absolue de votre politique d’annulation pour voir si les prix ont baissé. «Les prix des hôtels peuvent potentiellement changer entre le moment où vous avez réservé et votre séjour, ce qui signifie que vous pouvez annuler la réservation initiale et réserver de nouveau avec le tarif inférieur», dit-elle.

Mieux encore, le site de suivi des hôtels Pruvo effectue le travail pour vous; envoyez-leur simplement votre réservation par courriel et ils vous enverront une alerte si les tarifs de votre séjour baissent.

Astuce supplémentaire: les prix des voitures de location fluctuent également souvent et ces compagnies offrent des annulations gratuites. Alors réservez tôt, puis continuez à vérifier les tarifs pour profiter d’une meilleure offre. Sinon, Kayak est l’une des plateformes les plus populaires pour effectuer des réservations de vols, d’hôtels et de voitures.

Explorer différentes options d’hébergement

Lorsqu’il faut choisir entre un motel et un hôtel, il faut tenir compte du nombre d’équipements dont on a vraiment besoin et de l’endroit exact où on veut se reposer. Par exemple, des motels amusants de style rétro vous permettent de rester dans le confort et la propreté, bien qu’ils soient parfois un peu quétaines.

Les micro-hôtels offrent un espace propre, bien que minuscule, qui peut être une option solide pour les voyageurs en solo qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace.

En ce qui concerne l’emplacement, peu importe le quartier dans lequel vous séjournez, vous réussirez à aller dans ce restaurant coréen étoilé au guide Michelin que vous mourez d’envie d’essayer. D’un autre côté, si vous voyagez en solo, vous voudrez peut-être payer un supplément pour être au milieu de la ville plutôt que d’économiser pour un hôtel en périphérie, pour des raisons de sécurité.

Astuce supplémentaire: Même si vous voyagez avec un groupe, l’emplacement est important. Lors d’une fin de semaine chargée, par exemple, vous ne voudrez pas perdre de temps dans vos déplacements. De toute manière, ces frais de transport intra-urbain s’additionnent au reste de la facture.

Ne pas oublier les cadeaux

Chaque petit geste compte lorsque vous voyagez avec un petit budget. Demandez à l’hôtel s’il propose un petit-déjeuner, des collations ou même du vin gratuit. Et si vous possédez une voiture, demandez si le stationnement est gratuit.

D’autres équipements amusants, comme des cours de surf ou l’utilisation de vélos ou de kayaks, peuvent également être inclus dans le tarif de votre chambre. Sans l’ombre d’un doute, un bon emplacement peut compenser un hôtel qui n’a pas ces commodités.

Évitez également le mini-bar, où les prix d’articles comme les bonbons et l’eau pétillante entraînent une majoration importante des coûts.

À l’inverse, jetez un œil aux choses gratuites à demander dans l’avion (et à celles qui ne faut pas prendre).

Astuce supplémentaire: assurez-vous de lire les petits caractères pour voir si l’hôtel facture de mystérieux «frais de villégiature». Ceux-ci sont souvent ajoutés à votre tarif.

DAVID C TOMLINSON/GETTY IMAGES

Envisager un tout-inclus ou une croisière

Un forfait tout-inclus bon marché ou une croisière peuvent-ils vraiment vous faire économiser de l’argent à long terme? «Si vous recherchez des vacances pratiques où vous restez à proximité du complexe en tout temps – idéal pour les escapades à la plage – un tout-inclus ou une croisière peuvent être une bonne option.

En croisière, vous pouvez visiter plusieurs ports d’escale sans avoir à vous soucier de payer les repas, les boissons, les divertissements et les activités adaptées aux enfants, rappelle Madison Blancaflor. «Les deux peuvent vous faire économiser de l’argent, par rapport au paiement à la carte pour le même type d’expérience.»

Astuce supplémentaire: Entre janvier et mars, les compagnies de croisières réalisent souvent leurs ventes les plus compétitives de l’année, faisant de la fin de l’hiver un moment idéal pour mettre les voiles, note Madison Blancaflor.

Les forfaits «tout inclus» sont faits pour les voyageurs aux besoins particuliers. Découvrez des conseils pour éviter les mauvaises surprises ou les coûts imprévus.

Louer un Airbnb ou Vrbo

Un bien locatif peut présenter de nombreux avantages pour voyager à petit budget. Le facteur décisif sera généralement la durée du séjour. «Si je vais rester au même endroit pendant plus de quatre jours, je préfère l’ambiance d’un Airbnb comme à la maison, surtout si je voyage avec ma famille. Mes enfants ont toujours besoin de temps d’arrêt entre les visites», explique Madison Blancaflor.

Non seulement les propriétés locatives peuvent être moins chères, mais vous pouvez également préparer et cuisiner des repas dans le confort du domicile. Ce qui vous permettra d’économiser gros sur les frais de nourriture.

«Lorsque nous séjournons dans un Airbnb, nous faisons toujours une halte à l’épicerie et nous prenons le temps de boire un café et de manger un petit-déjeuner à la maison avant de partir pour la journée», explique Nitya Chambers.

Il faut toutefois faire attention à ce genre de plateforme. Airbnb offre un grand choix de locations qui valent le détour, mais plusieurs d’entre elles sont aussi médiocres. Il existe d’ailleurs des indices que vous êtes sur le point de vous faire avoir par un annonceur Airbnb.

Astuce supplémentaire: «Vérifiez toujours si la maison qui vous a tapée dans l’œil sur Airbnb est également répertoriée sur Vrbo ou ailleurs, à un prix légèrement inférieur», déclare Katy Nastro. «Cela arrive parfois, car les hôtes cherchent à étendre leur portée.»

VIOLETASTOIMENOVA/GETTY IMAGES

Manger comme les locaux

Vous ne voudrez probablement pas cuisiner tous les soirs, même si vous séjournez dans un Airbnb. Découvrir la cuisine locale est une délicieuse façon de découvrir une destination. Pour déguster des plats savoureux sans dépenser des tonnes d’argent, évitez les restaurants touristiques ou les chaînes de restaurants et optez plutôt pour les camions-restaurants qui offrent de la «bouffe de rue», les halles alimentaires ou les marchés locaux.

Vous pourriez même vous informer auprès des habitants. «Demander à un travailleur du premier bar ou restaurant que vous croisez en ville», explique Katy Nastro. «Ils ont tendance à connaître les expériences authentiques et abordables de leur ville.

Astuce supplémentaire: lorsque vous sortez pour la journée, emportez une bouteille d’eau que vous pourrez remplir, plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille (si l’eau locale est potable). Assurez-vous également d’avoir quelques collations comme des barres énergétiques dans votre sac pour éviter d’avoir faim et de succomber à des aliments hors de prix.

Chercher des activités gratuites

Le site Web de l’office du tourisme local devrait être votre premier arrêt. Ils proposent un large éventail de choses à faire pour que chacun puisse profiter des événements offerts par la ville, explique Katy Nastro.

De nombreux musées et sites culturels offrent une entrée gratuite (ou à prix réduit) un certain jour de la semaine ou du mois. Et dans certaines villes – comme Washington, D.C. – de nombreux musées sont gratuits en tout temps. Katy Nastro suggère également de consulter les magazines locaux ou les sites Web qui répertorient les événements en cours, tels que TimeOut et Mommy Poppins (États-Unis).

Et une fois en ville, évitez les pièges à touristes coûteux. Visiter les parcs nationaux et régionaux est toujours une façon unique de s’engager dans l’histoire, la culture et l’environnement naturel du pays.

Astuce supplémentaire: Groupon propose souvent des réductions sur les entrées aux musées et aux aquariums, des activités telles que le patin à glace et les excursions en bateau, et même des repas.

Se déplacer pour pas cher

Lorsque vous voyagez avec un petit budget, ne gaspillez pas d’argent dans des taxis coûteux ou des trajets Uber une fois rendu à destination. Votre pari le moins cher est d’utiliser les transports en commun, en particulier dans les grandes villes. Vous pouvez également louer un vélo ou simplement marcher, idéal pour visiter. Et si vous conduisez, assurez-vous de ne pas dépenser beaucoup d’argent pour le stationnement. «Profitez des applications de voyage comme Spothero et Parkwhiz pour trouver un stationnement public moins cher, même s’il est à quelques pas», explique Katy Nastro.

Astuce supplémentaire: recherchez les tarifs réduits pour les enfants, les étudiants, les militaires ou les personnes âgées. Si vous n’appartenez à aucune de ces catégories, faites le calcul pour voir si un billet journalier de transports en commun vaut l’investissement. L’application Busbud, conçue à Montréal, permet de réserver des trajets en autobus interurbain dans 80 pays, ce qui est habituellement plus économique et écologique que de louer une voiture à destination.

Voyager gratuitement grâce aux points récompense

Les voyageurs avertis utilisent les points des meilleures cartes de crédit de voyage, les miles aériens et les programmes de récompenses hôtelières pour économiser de l’argent. «La plupart des compagnies aériennes et des hôtels ont des programmes de fidélité qui permettent d’accumuler des points et des miles de récompense qui peuvent être utilisés pour réserver des voyages presque gratuitement», explique Madison Blancaflor.

«Ces programmes sont gratuits et ont beaucoup de valeur, surtout si vous êtes disposé et capable de les utiliser en tandem avec des cartes de crédit de voyage et des portails d’achat en ligne.» L’utilisation de cartes de fidélité peut également rapporter des cadeaux intéressants comme des repas gratuits.

Astuce supplémentaire: «Si vous êtes membre CAA, il est avantageux de vous renseigner sur le tarif spécial de ces adhésions», déclare Katy Nastro. «Parflis, l’épargne paie pratiquement pour l’adhésion».

Jetez un œil aux erreurs les plus coûteuses à ne pas commettre en voyage.

Prostock-studio/Shutterstock

Décrocher des offres de récompense

Si vous utilisez des points de voyage et des miles de récompense pour réserver des vols et des hôtels, vous ne devriez pas attendre pour concrétiser vos projets de vacances. «Lorsque vous réservez des vols avec des points, le plus tôt est généralement le mieux en raison de la disponibilité des récompenses», déclare Madison Blancaflor.

La disponibilité des récompenses fluctue au fur et à mesure que les compagnies aériennes ajoutent ou suppriment les sièges réservables avec des miles, et que les passagers effectuent et annulent des réservations. Habituellement, les meilleures récompenses sont généralement offertes environ un an d’avance, ou encore à la dernière minute.

Pour ce qui est des hôtels, Madison Blancaflor estime que plus tôt est presque toujours mieux que plus tard, que l’on utilise ou non des points de récompense.

Astuce supplémentaire: «Définissez une alerte avec Expert Flyer pour être averti lorsqu’une compagnie aérienne ouvre des sièges primes dans des plages de dates spécifiques et pour des vols spécifiques, afin que vous ne manquiez jamais une opportunité», recommande Madison Blancaflor.

Profiter du luxe à moindre coût

Rejoindre des programmes de récompenses et utiliser des points peut signifier être en mesure de faire des petites folies pour moins cher!

«Ces programmes de récompenses peuvent également vous aider à réserver des expériences de voyage de luxe à petit budget», déclare Madison Blancaflor. «Imaginez la réservation d’un vol en première classe ou d’un séjour dans un hôtel de luxe qui aurait coûté des milliers de dollars… pour seulement le prix des taxes et des frais de réservation? L’utilisation de points et de miles de récompense est le meilleur moyen d’économiser de l’argent sur les voyages.

Astuce supplémentaire:dans le même principe, les programmes de fidélité des croisières aident à gagner des avantages, tels que l’embarquement prioritaire et l’accès Internet gratuit, lors de la prochaine croisière.

Sauter sur les affaires de dernière minute

Les offres d’escapade de dernière minute ne sont pas inconnues, mais elles ne sont plus aussi courantes qu’avant. Pour les vols, le mieux est de consulter directement le site Web de la compagnie aérienne. American Airlines, par exemple, a une page dédiée aux tarifs bas, dont la plupart concernent des vols dans les trois à six prochaines semaines.

De son côté, le compte Twitter @JetBlueCheeps de Jet Blue partage les ventes et les offres dès qu’elles sont disponibles.

«À la dernière minute, les hôtels essaient de remplir les chambres vides et proposent des tarifs réduits, en particulier via des sites comme Hotwire ou Priceline», explique Katy Nastro. Encore une fois, la flexibilité est la clé, car l’hôtel exact que vous envisagez peut ne pas bénéficier d’une réduction, mais un hôtel similaire dans le même quartier peut le faire.

Astuce supplémentaire: Renseignez-vous sur un surclassement gratuit pour votre siège d’avion ou votre chambre d’hôtel. Cela ne peut pas faire de mal de demander et peut rapporter gros.

