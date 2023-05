Petit guide pour voyageurs de plus de 60 ans

illustration de Hayden Maynard

«Y a-t-il un médecin à bord?»

Voilà la phrase que redoutent les médecins dans un avion! Cette fois, elle avait été précédée des cris affolés d’une passagère. Nous volions au-dessus de l’Atlantique Nord, et je rentrais avec mon mari d’un séjour en Europe. La cabine était plongée dans l’obscurité pour permettre la projection des films quand nous avons été surpris par les appels: «Réveille-toi! Au secours!»

J’ai aussitôt bondi de mon siège. Je suis arrivée en même temps que l’agent de bord auprès d’une dame d’un certain âge paniquée qui serrait fort la main de son mari sans réaction. L’homme avait la tête penchée en arrière, la bouche entrouverte. Il aurait pu être simplement endormi, sauf qu’il semblait impossible de le réveiller.

J’ai procédé à un examen rapide: pouls irrégulier, mais stable, bonne coloration de la peau, pas de douleur apparente, respiration régulière et sans effort. Assise sur un bras du siège de l’autre côté du couloir, j’ai continué à surveiller son pouls tout en posant quelques questions à sa femme. À 80 ans, son mari était en bonne santé et ne prenait aucun médicament. Le couple avait fêté son soixantième anniversaire de mariage en Écosse et rentrait au pays. Un beau séjour, disait-elle, mais épuisant.

Soudain, le mari a ouvert les yeux, m’a regardée et a souri: «Bonjour. Que s’est-il passé? a-t-il demandé.

— Vous avez perdu connaissance quelques minutes. Votre rythme cardiaque est irrégulier, c’est sans doute ce qui a provoqué l’incident.»

Un peu plus tard, dans le cockpit, tout en observant en contrebas l’étendue de neige sur le Groenland, j’ai expliqué au pilote que c’était sûrement ce qui avait causé le malaise du passager.

«Nous pouvons nous poser à Gander dans 20 minutes ou poursuivre la route encore deux heures jusqu’à Toronto. Que souhaitez-vous, docteur?

— Posez-vous», ai-je dit. Il valait mieux ne pas prendre de risque et conduire rapidement le passager à l’hôpital.

Trois semaines plus tard, cet homme aimable m’envoyait un mot charmant pour me remercier de mon intervention. Je lui souhaite de rester en bonne santé pendant de nombreuses années encore.

Difficile de savoir avec certitude ce qui a causé ses problèmes dans l’avion ce jour-là. Peut-être s’était-il épuisé en Écosse; ou il n’avait pas assez dormi; ou il était déshydraté. Il ne faut pas se le cacher, pour une personne âgée, voyager peut être ardu et stressant, et le risque de complications médicales est élevé, surtout si on a déjà un problème de santé. Mais voir le monde est aussi très agréable et gratifiant.

À 80 ans, j’adore voyager et j’entends continuer aussi longtemps que possible. Avec mon mari, nous avons fait de la randonnée dans les îles Shetland et Orkney, au nord de l’Écosse, et bouclé le voyage dans les îles Féroé balayées par le vent, à l’est de l’Islande. L’histoire du pays et l’accueil chaleureux et animé de nos hôtes nous ont plu. Découvrir de nouvelles régions du monde et leur culture enrichit mon existence et la rend plus intéressante.

La COVID-19 fera sans doute encore partie de nos vies quelque temps, mais les voyages reprennent, et être bien préparé, y compris en termes d’assurances, demeure le secret pour que tout se passe sans souci. Voici les mesures à prendre pour profiter de vos vacances avec le moins de stress possible.

Dressez votre dossier médical

illustration de Hayden Maynard

Les téléphones portables et les tablettes facilitent la vie en voyage. On peut ainsi avoir avec soi le dossier de ses antécédents médicaux – consultations, résultats de tests, rapports d’imagerie.

Profitez des applications et outils numériques disponibles sur les appareils – ils varient suivant la juridiction – qui permettent d’accéder à vos dossiers médicaux. Vous disposerez ainsi d’informations vitales, où que vous soyez.

Même si toutes ces informations sont regroupées dans un appareil mobile, il est recommandé d’en conserver une trace écrite, y compris l’historique des interventions chirurgicales et les médicaments à prendre (nom, posologie et moment de la prise). Les téléphones peuvent en effet tomber en panne. Si quelque chose ne va pas durant le voyage, et que vous êtes dans l’incapacité de vous exprimer, ce résumé donnera au personnel soignant l’information nécessaire. Glissez le document dans un portefeuille avec la carte d’embarquement, le carnet de vaccination et les cartes de crédit. (À l’inverse, ces 13 choses ne doivent jamais être gardées dans un portefeuille.)

Si on vous prodigue des soins médicaux au cours du voyage, exigez une copie des résultats d’examens pour les transmettre à votre médecin au retour. Ils sont essentiels pour le suivi et vous éviteront d’avoir à les refaire.

Partagez votre itinéraire de voyage

Envoyez l’itinéraire à vos proches ou à vos amis en n’oubliant pas de donner les adresses et numéros de téléphone où vous pouvez être joint à chaque destination.

Et si c’est vous qui voyagez et que vous laissez des parents âgés à la maison, assurez-vous que ceux qui en ont soin peuvent vous joindre. J’ai plusieurs patients âgés de plus de 60 ans qui rêvent de partir en voyage, mais redoutent de laisser un parent dont ils s’occupent. Je ne décourage jamais une personne d’entreprendre un voyage, sauf si son parent se trouve soudain affligé d’une maladie grave.

Et que faire quand un proche meurt en notre absence? Honnêtement, à moins d’appartenir à une religion qui exige une inhumation rapide, il n’y a pas lieu de précipiter le retour. À condition, bien sûr, d’avoir fait au préalable les arrangements funéraires pour vos proches.

illustration de Hayden Maynard

Pensez-y pour un bon vol

Se déplacer en avion est une épreuve physique. Les mouvements y sont limités et la pression, élevée. Le corps en prend un coup. (Découvrez les multiples conséquences sur l’organisme d’un vol en avion.)

En plus du masque pour se protéger des maladies transmissibles par aérosolisation comme la COVID-19, mon mari et moi enfilons des bas de contention quand le vol est long. Ces bas qui montent aux genoux réduisent et même préviennent le gonflement des pieds dû à la position assise. Aussi, nous n’enlevons jamais nos chaussures pour ne pas avoir à lutter pour les remettre à la fin du vol.

Les bas de contention exercent une pression sur les veines des jambes et activent la circulation sanguine. En porter prévient le gonflement et l’accumulation de sang dans les veines et réduit le risque de thrombose veineuse profonde due à la formation de caillots, responsable d’embolie pulmonaire.

Il est très important d’arpenter le couloir durant le vol. Je recommande de le faire toutes les deux ou trois heures. Même au risque de devoir enjamber quelques passagers et bloquer le chariot de service dans le couloir. Pour la santé, c’est indispensable.

Un sac pour le nécessaire

illustration de Hayden Maynard

Glissez une bouteille d’eau réutilisable dans votre sac, comme le font les parents d’aujourd’hui dans celui de leurs enfants qui vont à l’école. En voyage organisé, certaines excursions au point d’arrivée proposent des heures de déjeuner et de repos fixes, mais de nombreux voyageurs passent la journée à l’extérieur, souvent fatigués et mal hydratés.

Buvez régulièrement, vous éviterez les maux de tête et les douleurs musculaires. En étant plus alerte, vous réduisez le risque de chute. J’aime bien les bouteilles souples et compressibles, car elles se glissent facilement dans un sac; le format à 750 ml suffit pour la journée et vous épargnera la quête désespérée des toilettes. Tâchez de boire environ deux litres d’eau par jour.

Si vous partez la journée entière, ne vous chargez pas trop lourdement. En raison de la répartition dissymétrique du poids, un sac à l’épaule ou en bandoulière sollicite le cou et le haut du corps. Un petit sac à dos bien calé entre les deux épaules vous assurera des sorties plus agréables.

Ne mettez que le nécessaire dans le sac: eau, médicaments, le document sur vos antécédents médicaux, crème solaire, chapeau, carte de crédit et espèces. Selon le temps qu’il fait, vous ajouterez un pull, un imperméable et un petit parapluie. Porter le masque, surtout dans les lieux très fréquentés, est une sage mesure.

Est-ce que l’eau peut devenir périmée? Malheureusement, bien qu’on puisse la croire non périssable, l’eau embouteillée n’est pas éternelle. De l’eau périmée… oui, c’est possible!

Et pourquoi pas une canne ou un déambulateur?

illustration de Hayden Maynard

Mes patients voyageurs ont du mal dans les rues pavées ou escarpées, et dans les escaliers étroits de certaines destinations. Les musées, les jardins et les sites historiques sont souvent indissociables du voyage à l’étranger. Ils exigent pas mal de marche – souvent plus de 10 km par jour, soit environ 12 000 pas. Difficile quand on a les genoux fragiles, les hanches raides ou le dos en capilotade.

De nombreux attraits touristiques destinés aux personnes plus âgées proposent des cannes pour les visites à pied et des bâtons pour les randonnées. Certains mettent même à disposition des sangles pour les chevilles et des attelles pour les genoux, mais il est préférable d’utiliser l’équipement auquel vous êtes habitué. Il est recommandé d’emporter une genouillère (un manchon en néoprène qui laisse la rotule découverte) ou une attelle de cheville souple. Elles peuvent se révéler précieuses, car une pression douce exercée sur une articulation sensible réduit l’enflure.

Des amis ont récemment emmené en voyage en France leurs parents âgés de 90 ans. Ils ont pris avec eux deux déambulateurs et un fauteuil roulant pliable, et tout l’attirail a rejoint en cabine les poussettes pour bébés des autres passagers. Ces appareils permettent de voyager avec des personnes âgées, parfois pour la première fois.

En transit, empruntez un fauteuil roulant à la compagnie aérienne. Ils ne sont pas réservés qu’aux personnes âgées ou fragiles; ils sont d’un grand secours si vous avez du mal à transporter vos bagages à l’aéroport ou à rester debout longtemps en attendant le passage aux douanes ou à l’immigration.

Pour éviter de vous épuiser avant d’arriver à destination, n’hésitez pas à demander à votre médecin un mot assurant de votre besoin d’un fauteuil roulant pour vos déplacements dans les aéroports (en général, les compagnies aériennes ne l’exigent pas). Parfois, au lieu d’un fauteuil roulant, on dispose de voiturettes de golf plus spacieuses. Renseignez-vous à cet égard auprès de votre compagnie aérienne.

N’oubliez pas les autres indispensables

Vous avez le passeport, les lunettes de lecture et de soleil, l’argent, les coordonnées de vos contacts, votre dossier médical, l’itinéraire, le téléphone, les chargeurs et vos accessoires de toilettes préférés dans de petits contenants. N’oubliez surtout pas: l’écran solaire à SFP 50 (minimum) et un chapeau pour protéger la tête, les oreilles et l’arrière du cou (ces endroits où on ne met jamais assez d’écran solaire).

Les lingettes antibactériennes sont pratiques; nous avons tous pris l’habitude des désinfectants pour les mains, mais avec une lingette, vous pourrez essuyer les surfaces qui vous entourent dans l’avion ou dans le car, par exemple. Et si vous voulez être vraiment préparé, ne partez pas sans un antihistaminique.

Les médicaments sur ordonnance seront rangés avec les bagages à main, pas dans une valise qui va en soute. Vous pourriez avoir du mal à les remplacer s’ils se perdent ou si le vol est retardé. Si vous voyagez avec des opiacés prescrits pour une douleur chronique, ayez à votre disposition un mot du médecin et la posologie.

De même, si vous êtes diabétique, rangez le glucomètre dans un bagage à main. Si vous prenez des anticoagulants, n’oubliez pas la trousse de mesure de l’IRN pour surveiller le risque de coagulation.

Si vous prévoyez de faire de la randonnée en Amérique du Nord ou en Europe, n’oubliez pas la pince à épiler pour retirer les tiques. Celles-ci transmettent la borréliose de Lyme, une maladie grave qui peut avoir des conséquences dramatiques. Si vous marchez en forêt ou dans les herbes hautes, portez des vêtements à manches longues et glissez le bas du pantalon dans vos chaussettes. Le soir, avant de vous mettre au lit, examinez attentivement votre corps à la recherche de tiques.

Apprenez-en plus sur la maladie de Lyme et le cas de Vera qui en a souffert.

Le monde vous attend

N’oubliez pas que, où que vous alliez, vous pouvez la plupart du temps compter sur la gentillesse des habitants du pays. Je suis encore impressionnée par les voyages réalisés par mes parents âgés. Savoir qu’en cas de besoin ils pouvaient demander de l’aide à la population locale les rassurait, car elle est plutôt accueillante, en général.

Je rentre tout juste d’un long séjour à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Quand il s’est mis à neiger abondamment, j’ai demandé conseil aux habitants: comment marcher sur les trottoirs et dans les rues dans l’obscurité. Ils m’ont offert leur soutien, raconté des histoires et fait toutes les recommandations essentielles qu’on ne trouve pas dans les guides de voyage.

Voyager est un bon remède pour mon âme et peut-être l’est-ce aussi pour la vôtre. Le monde s’ouvre de nouveau, ne boudez pas votre plaisir et partez à sa découverte. Pratiquer l’écotourisme est devenu inévitable, si l’on veut que les vacances restent une expérience positive pour soi… et pour la planète. Découvrez maintenant comment être un voyageur écoresponsable.

© Dr Jean Marmoreo, 2022. Tiré de « Travel with Dr. Jean: Preparing for takeoff », Canadian Geographic (16 août 2022), avec quelques ajouts de l’auteur. canadiangeographic.ca

