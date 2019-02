23 animaux parmi les plus colorés de la planète

7 / 23 Alan Freitas/Shutterstock Le diamant de Gould Fait amusant sur l’oiseau : en plus de leurs plumes mauves, vertes, bleues et orange recouvrant leur corps, la tête des oisillons peut être rouge, noire ou jaune. Et même s’ils sont tous membres de la même espèce, ils préfèrent s’accoupler avec d’autres diamants de Gould arborant la même couleur de tête. Selon les scientifiques, ceux à tête rouge sont plus agressifs que ceux à tête noire. Vous serez heureux de savoir que ces espèces menacées ont échappé à l’extinction!

8 / 23 Super Prin/Shutterstock Le martin-chasseur gurial Ce qui frappe le plus chez cet habitant des bords de lacs et de rivières du sud de l’Asie? Son long bec rouge pointu qui s’harmonise avec ses pieds. Il s’en sert d’ailleurs avec beaucoup d’adresse pour attraper et manger poissons et petits mammifères. Le martin-chasseur gurial est également assez agressif pour éloigner les oiseaux de proie, tels les aigles.