25 hôtels insolites à travers le Canada

HI OTTAWA JAIL

Dormir derrière les barreaux

Regarder en rafale la série télévisée Orange is the New Black vous a donné envie de vivre une nuit derrière les barreaux? Vous pouvez désormais satisfaire votre curiosité. Bien qu’elle soit maintenant une auberge accueillante et abordable, la HI Ottawa Jail a été une véritable prison pendant plus de 150 ans. Située dans le cœur de la ville, proposant des chambres communes ou privées, l’auberge est imbattable en matière de prix, de location et d’expérience. D’ailleurs, la légende dit qu’elle est hantée… Tout comme ces endroits hantés à ne pas manquer au Québec et au Canada!