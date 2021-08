Perdu en mer

3 / 10 Avec l'autorisation de Brett Archibald Rage et regret Brett, une heure passée dans l’eau. L’eau est douce comme un bain tiède. Mon estomac se vide à nouveau – l’horrible plat accomplissant toujours son œuvre perverse. Je suis déshydraté, conséquence des vomissements continus et de toute l’eau salée que j’ai avalée. Je sais que je ne dois pas laisser la peur m’envahir. Je me répète de rester calme, vigilant et conscient de tout ce qui m’entoure. Je commence à parler à voix haute à ma femme, Anita. «Neets, je suis vraiment désolé de t’abandonner comme ça.» Je pense à mon aînée de neuf ans, Zara, et à Jamie qui n’a que six ans. Ma fille est ma princesse. Mon fils est mon petit moi excentrique. Le chagrin me comprime la poitrine. Le regret replie mes viscères à la manière d’un origami. Tu as abandonné ton travail de bureau à Londres. Tu es retourné au Cap pour le mode de vie, mais tu t’es totalement englouti dans ta foutue entreprise d’auvents extérieurs. Et maintenant tu vas mourir. Je sens la rage monter. Aux nuages amoncelés dans le ciel, je crie que ce n’est pas juste. Sans prévenir, d’énormes rouleaux surgissent de l’obscurité pour s’écraser sur moi. J’avale ce qui me semble être plusieurs litres d’eau salée, puis tousse et vomis. Une pluie torrentielle se met à tomber. J’incline la tête en arrière et avale cette eau douce. C’est un baume apaisant pour ma langue enflée. Brett, trois heures passées dans l’eau. L’horizon commence à s’éclaircir. Je sais que le soleil se lève vers 5h30. Les hommes sur le bateau vont bientôt se rendre compte que je ne suis pas là, me dis-je. Au pis, ils arriveront au port, découvriront que j’ai disparu, puis feront demi-tour. Je suis tombé à environ un tiers de la traversée du détroit, à quelque 50km de Padang, d’où nous étions partis. Je prévois devoir me maintenir à la surface encore 11, 14 heures au maximum. Je commence à croire que j’ai une chance. Je me dis que je dois me mettre à nager. Mais j’ai déjà tourné en rond tant de fois que je suis complètement désorienté. Sans le soleil, je n’ai aucun repère. Je nage dans ce que j’espère être la direction prise par le bateau. Soudain, je commence à me sentir très fatigué. Nager m’épuise. Dans ma poche se trouve un rectangle de carton plié contenant un ticket de caisse. Il est étonnamment sec. J’en déchire un petit coin et le pose dans l’eau. Il s’éloigne de moi. J’étais en train de nager à contre-courant. Je dois simplement me retourner et me laisser porter. Nager semble aussitôt plus facile. Les courants océaniques finissent par mener vers la terre. De temps à autre, j’arrache un petit bout de papier pour déterminer la direction du courant. Le Barrenjoey, port de Tuapejat, 10h12 du matin. «Pak Doris! Pak Doris!» L’urgence dans la voix d’Anas trouble Tony «Doris» Eltherington, le capitaine de 56 ans du Barrenjoey, un autre bateau affrété pour les excursions de surf. De la timonerie de ce ketch de 21m de long, il observe trois de ses passagers australiens et deux membres d’équipage sortir du bateau auxiliaire. Ils s’étaient absentés une heure dans la petite ville miteuse. Australien rude et coriace, Eltherington est un marin aguerri dans ces eaux, peut-être un peu excentrique et parfois irascible. Mais ses compétences en navigation et sa connaissance de la mer imposent le respect. Sa voix, rauque depuis que son larynx a été écrasé dans un accident de moto, est devenue sa marque de fabrique. Tout comme son surnom, Doris – dont il a été affublé enfant en raison de sa tignasse blonde rappelant Doris Day. Anas joint Doris en premier. «Urgence, Pak Doris», déclare-t-il, en employant la marque de respect réservée aux aînés. Elvis, le second de navire, explique: «Un bule est tombé du Naga Laut. Dans la nuit.» «Bule» est le terme local pour désigner les étrangers, en particulier les Blancs. Doris saisit la radio d’un geste vif et contacte le Naga Laut. Un déluge en bahasa explose hors du récepteur. Doris le tend à Elvis, qui note les coordonnées supposées du Naga Laut à l’heure de l’incident. «L’homme était en train de vomir par-dessus le flanc vers trois heures du matin.» Doris appelle le capitaine de port. «Ici Tony Eltherington à bord du Barrenjoey, crie-t-il dans la radio. Vous devez aller chercher cet homme!» La réponse arrive, indifférente. «Temps trop mauvais.»

«Non, mon vieux. Appelez SAR, les types de la marine, les TNI.» SAR correspond aux équipes de recherche et sauvetage; TNI est l’armée indonésienne. «Votre bateau est sorti, il y a aussi un navire de SurfAid. Nous avons besoin de hors-bords.» «Trop d’orage.» Un clic sonore indique que la radio a été éteinte. Il n’y aura aucune intervention officielle. Dans ce genre de situation d’urgence, il revient aux associations caritatives et aux bateaux de surf de coordonner les opérations de sauvetage et d’extraction. Il prend soudain sa décision. «Elvis! Remplis le réservoir du hors-bord. Ce type est en vie. Et nous devons le retrouver.» Témoignage: partie disperser les cendres de son mari dans un parc national, elle s’est perdue dans la forêt du Pacifique.

4 / 10 Sergey Nivens/Shutterstock Une terrible douleur Brett, cinq heures passées dans l’eau. Dans la lumière du matin, je monte et descends au rythme des vagues en tentant de flotter sur le dos pour reposer mes membres. Je ne tarde pas à couler. D’un coup de pied, je retrouve la surface dans une quinte de toux et recommence à faire du surplace, en décrivant de petits cercles avec les bras et les jambes. Même si l’eau est tiède, une sensation de froid s’insinue dans mes articulations. Je suis fier d’être capable, même à 50 ans, de pratiquer les activités que j’adore – le surf, le cyclisme, le touch rugby. Cette fois ne sera pas différente. Le Cape Rouleur, une course de cyclisme sur route pour laquelle il faut parcourir entre 150 et 200km par jour pendant trois jours, était épuisante, surtout dans la chaleur et le vent estivaux. Je me houspille: tu as réussi à accomplir cela, tu peux donc réussir maintenant aussi! Quelques minutes plus tard, une douleur paralysante me broie les jambes. Des crampes. Je coule comme une pierre. De l’eau emplit ma bouche, ma gorge, mes oreilles. Je vais me noyer. C’est une pensée paniquée qui me traverse alors que je lève les yeux vers la surface. Il fait très noir sous mes pieds. Utilisant mes hanches comme pivot, je saisis mes orteils et les tire vers mon corps, étirant ainsi les muscles de mes cuisses. Mes poumons sont prêts à exploser. Je tends les deux jambes ensemble et parviens à me propulser vers le haut. Je crache et tousse en battant la surface de mes mains. Les crampes amènent un frisson d’incertitude mentale. Je jette un coup d’œil vers le ciel, à la recherche d’une percée dans les nuages, d’un rayon de lumière. Mais il se remet à pleuvoir. Un autre orage commence. «Les autres sont-ils en chemin, Neets? Quand je fatiguerai, tu devras m’ordonner de continuer.» Le Cap, 6h13 du matin. Louise Killen frappe avec insistance sur la vitre de la porte d’entrée de son amie Anita. À travers le verre, Anita aperçoit l’expression de son amie. Quelque chose ne va pas du tout. Elle ouvre la porte. «C’est Brett. Je suis désolée, Anita, mais il est tombé par-dessus bord.» Louise répète ce que son mari, Craig, lui a raconté lors de son appel depuis le téléphone satellite du Naga Laut. «Il pense qu’il a disparu en mer depuis maintenant environ sept ou huit heures.» Anita accuse le coup. Elle ne parvient plus à respirer et s’entend hoqueter. «Non, non, non, non.» Elle s’effondre au sol. Louise se penche pour la soutenir. Aucun mot de réconfort ne lui vient. Zara sort de la cuisine. «Maman, qu’est-ce qui ne va pas?» Anita ne peut annoncer aux enfants que leur père est perdu. Elle se remet sur ses pieds et prend une grande inspiration. «Nous ne parvenons pas à contacter le bateau, dit-elle à sa fille. Nous allons tenter de les joindre sur le téléphone satellite. Prend Jamie avec toi et allez regarder la télévision.» Les parents d’Anita et sa sœur cadette, Helene, arrivent juste après 9h du matin. Helene propose d’amener les enfants à l’école. Dans ce fourmillement soudain d’activité, Anita crée un petit autel dans le salon. Elle prend une photographie encadrée de Brett sur la cheminée, s’empare d’une carte, place la photo sur le détroit, puis allume trois chandelles autour du cadre. Anita ferme les yeux et prie, puis parle à son mari: «Reviens-moi.» Elle imagine l’entendre appeler son nom.